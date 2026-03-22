"Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków od osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę w ramach hybrydowej operacji" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez MSWiA.

Rząd już po raz piąty zdecydował o przedłużeniu ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. 13 marca na dalsze zawieszenie zgodę wyraził również Sejm.

"Rząd konsekwentnie działa na rzecz ochrony wschodniej granicy Polski i UE, nie dając szansy na realizację nielegalnych działań przestępczych, takich jak: organizowanie agresywnych prób forsowania granicy, ataki na naszych funkcjonariuszy, a także wsparcie białoruskich służb w tych działaniach" - podało ministerstwo.

Jak podkreślono, to "stanowcza odpowiedź na hybrydowe zagrożenia" ze strony białoruskiego reżimu.

Od dzisiaj, 22 marca 2026 r., na kolejne 60 dni przedłużono czasowe ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową bezpośrednio na granicy z Białorusią.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią weszło w życie 27 marca 2025 r. Zgodnie z prawem zawieszenie obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu na wniosek Rady Ministrów może być przedłużane, co do tej pory stało się już pięciokrotnie.

Jak podkreślili autorzy wniosku, na granicy regularnie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole, np. rzucając kamieniami, butelkami czy kijami z przymocowanymi do nich nożami i gwoździami.

Zwrócono również uwagę na coraz częstsze próby przygotowywania tuneli pod zaporą graniczną do przerzutu cudzoziemców do Polski. Działania te miały nadzorować białoruskie służby.

Od wprowadzenia ograniczenia prawa do składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej do 22 lutego 2026 r. nie przyjęto wniosków od 451 cudzoziemców.

Rozporządzenie o ograniczeniu możliwości ubiegania się o azyl wydawane jest na podstawie tzw. ustawy azylowej, przyjętej przez rząd w grudniu 2024 roku. Ma ona za zadanie przeciwdziałać zjawisku nielegalnej migracji z Białorusi, która we współpracy z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej.

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią Straż Graniczna może przyjmować wyłącznie od małoletnich bez opieki, kobiet ciężarnych oraz osób, które mogą wymagać szczególnego traktowania, zwłaszcza ze względu na swój wiek lub stan zdrowia.

