Reporterzy programu "Państwo w państwie" dotarli do osób, które chciały skorzystać z oferty firmy Delorme House budującej domy na bazie stalowych konstrukcji. We wszystkich przypadkach na różnych etapach inwestycji kontakt z firmą się urywał, a rodziny zostawały bez zaliczek i wybudowanych domów.

W 2024 roku pani Kamila wraz z mężem Robertem postanowili kupić dom. Ich nowe miejsce zamieszkania miało - oprócz funkcji mieszkalnych - pełnić rolę przestrzeni pokazowej. W zamian za to firma deweloperska zaoferowała rabat na wykonanie oraz prowizję. Aby sfinalizować transakcję, małżeństwo musiało sprzedać dotychczasowe mieszkanie.

Wpłacili zaliczkę, ale domów nie mają. "Musimy ściągnąć pieniądze z rynku"

Po podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki kontakt z deweloperem się urwał. Jak się okazało później, człowiek podpisujący umowę z Chrupcałami był osobą nieprawomocnie skazaną za oszustwa. - Moje prywatne sprawy sprzed ośmiu lat nie mają żadnego związku z działalnością operacyjną spółki, która buduje domy - komentował Robert Kovacs z Delorme House.

Ci, którzy czują się pokrzywdzeni przez działalność spółki, ponad półtora roku temu złożyli zawiadomienia do prokuratury. Nie zatrzymało to działalności przedsiębiorców, a postępowanie utknęło na etapie przygotowawczym.

- W tym momencie jest tak że my, aby te pieniądze oddać, musimy je ściągnąć z rynku, od naszych inwestorów, którzy nam zalegają. No i jeszcze mamy majątek w nieruchomościach. Po to jest postępowanie restrukturyzacyjne, żeby tę procedurę usprawnić ­­- tłumaczył Robert Kovacs w reportażu "Państwa w Państwie".

"Państwo w Państwie". Deweloper tłumaczył się w studiu

Rodzin, które czują się pokrzywdzone przez Delorme House, jest około 50. Członkowie kilku z nich pojawili się w niedzielę w programie "Państwo w Państwie". W studiu Polsat News obecny był też Robert Kovacs. - My (oskarżana firma - red.) też czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji, stawiani w takim świetle, w jakim niestety tutaj przed całą Polską zostaliśmy przedstawieni - stwierdził.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Pytany przez Przemysława Talkowskiego, dlaczego ludzie, którzy wpłacili zaliczki, nie mają nadal domów, stwierdził, iż "to jest bardzo ważne pytanie i to jest pytanie na które chciałbym odpowiedzieć, dlatego rozpoczęliśmy restrukturyzację". - Wniosek jest złożony i mam to nawet tutaj w dokumentach - dodał, po czym wyciągnął z kieszeni dokument i wręczył prowadzącemu.

To właśnie wywołało jedną z wielu scysji między Kovacsem a zaproszonymi do "Państwa w Państwie" innymi gośćmi. Ten fragment programu, jak i inne części rozmowy, zobaczą Państwo na nagraniu powyżej. W programie poszkodowane rodziny zarzucały też manipulacje przedstawicielowi dewelopera.

Prowadzący rozsypał worek. Na podłogę wyleciały pieniądze. "Tak wygląda dług"

W pewnym momencie Przemysław Talkowski przyniósł zza kulis duży foliowy worek i wysypał jego zawartość pod nogami Kovacsa. Jak się okazało, były to pliki fałszywych banknotów. Tego atrybutu dziennikarz użył nie bez powodu.

- Pan mi wybaczy tą ostentacyjność, ale tak wygląda dług - powiedział prowadzący. Odnosił się do jednego z filmików opublikowanych przez Kovacsa w mediach społecznościowych, na którym mówi, że coś takiego jak dług nie istnieje i jest jedynie konstruktem.

an/wka / polsatnews.pl / "Państwo w Państwie"