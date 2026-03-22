Rzadka okazja w Watykanie. Pokażą jedną z najcenniejszych relikwii
W niedzielę w Watykanie będzie można zobaczyć chustę św. Weroniki. Relikwia, którą według tradycji święta otarła twarz Chrystusa, zostanie wystawiona podczas wieczornego nabożeństwa.
W piątą niedzielę Wielkiego Postu - 22 marca - wierni zgromadzeni w Watykanie będą mieli rzadką okazję ujrzeć jedną z najbardziej poruszających chrześcijańskich relikwii.
Podczas wieczornego nabożeństwa na widok publiczny zostanie wystawiona chusta św. Weroniki, czyli płótno, którym według tradycji odważna kobieta otarła twarz cierpiącego Chrystusa w drodze na Golgotę.
Uroczystość, którą poprowadzi archiprezbiter bazyliki, kardynał Mauro Gambetti, wpisuje się w wielkopostną tradycję kościołów stacyjnych. To starożytny zwyczaj, zgodnie z którym Rzymianie każdego dnia odwiedzają inną świątynię miasta. Moment kulminacyjny nastąpi o godzinie 18:00 - to właśnie wtedy, przy śpiewie litanii, Święte Oblicze zostanie ukazane wiernym z wysokości loggii św. Weroniki.
Historia chusty w Rzymie sięga jeszcze 705 roku, kiedy to sprowadzono ją z Konstantynopola. Przez wieki fascynowała nie tylko wiernych, ale i wielkich twórców. Opisywali ją choćby Dante i Petrarka.
Na stałe w kronikach bazyliki zapisały się wydarzenia z 1849 roku. Według przekazów, podczas wystawienia relikwii doszło do niewytłumaczalnego zjawiska. Zszarzałe i wyblakłe przez wieki płótno nagle rozbłysło, a wizerunek twarzy nabrał żywych, wyraźnych barw. To wydarzenie przyczyniło się do renesansu kultu watykańskiej relikwii na całym świecie.
