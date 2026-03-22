W niedzielę zachmurzenie w kraju małe i umiarkowane - jedynie na południu i w centrum może okresami wzrastać do dużego, przynosząc słabe opady. W Karpatach możliwy słaby deszcz ze śniegiem i śnieg.

Najchłodniej jest w rejonach podgórskich i nad morzem, głównie na Półwyspie Helskim - ok. 8 st. C, w większości kraju od 10 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby oraz umiarkowany, w centrum, na południu i południowym zachodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich oraz południowo-wschodnich.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenie, będą przymrozki

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południowym zachodzie i wschodzie może być bezchmurnie, natomiast w większości regionów kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na Pomorzu lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna w rejonach podgórskich od minus 6 st. C do minus 4 st. C, na pozostałych obszarach Polski od minus 3 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i zachodni.

Dla całego kraju - z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego w woj. małopolskim - IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 st. C, a przy gruncie do minus 3 st. C. Ostrzeżenie obowiązuję od godz. 20.00 w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza na poniedziałek. Przelotne opady deszczu

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. W zachodniej części Polski okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach - niewielki śnieg. Temperatura od 11 st. C do 15 st. C, chłodniej w rejonach górskich i nad morzem - tam lokalnie ok. 8 st. C. Wiatr słaby oraz umiarkowany.

Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe, na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich okresami duże. Na zachodzie, szczególnie na południowym, mogą pojawić się mgły lokalnie ograniczające widzialność do 300 m. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam lokalnie ok. minus 4 st. C; na pozostałym obszarze kraju od minus 2 st. C do 2 st. C.

- Załamania oraz wyraźnej zmiany pogody spodziewamy się dopiero w środę i w drugiej połowie tygodnia. Nie wykluczamy, że szczególnie na południu kraju może pojawić się więcej śniegu - podsumowała synoptyk.

an/wka / PAP / polsatnews.pl