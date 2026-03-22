Pociąg uderzył w żubry. Utrudnienia na Podlasiu, trwa akcja służb

- O godz. 7.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu osobowego jadącego na trasie Hajnówka - Warszawa Wschodnia z trzema żubrami. Pociągiem poza obsługą trzyosobową podróżowały 52 osoby - poinformował polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce bryg. Piotr Sienkiewicz.

Jak zapewnił mundurowy, żadna z osób nie została poszkodowana, jednak zwierzęta nie przeżyły zderzenia z maszyną. - Na miejscu pracują zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. To dwa zastępy, czyli ośmiu strażaków.. Na miejscu są też pracownicy nadleśnictwa Bielsk oraz Białowieskiego Parku Narodowego.

Podlasie. Pociąg wjechał w żubry, na miejscu pracują strażacy

Oficer prasowy dodał, że w tej chwili trwają czynności polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. - Działania straży obejmują usunięcie zwierząt z torowiska, aby umożliwić dalszą podróż pociągu - przekazał.

Komunikat w tej sprawie opublikowało również PKP Intercity. "W dniu 22.03.2026 roku z powodu opóźnienia pociągu IC nr 1116/7 'ŻUBR' relacji Białystok - Warszawa Wschodnia podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie w pociągu: KM nr 19050 relacji Czeremecha - Warszawa Wschodnia. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe" - napisano w oświadczeniu.

