Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie Leon XIV poruszył kwestię trwającej od końca lutego wojny w Iranie wywołanej atakami wojsk USA i Izraela. Papież stwierdził, że chrześcijanie nie mogą pozostawać obojętni na cierpienie tysięcy niewinnych ofiar tego konfliktu.

- Śledzę nadal z przerażeniem sytuację na Bliskim Wschodzie i w innych rejonach świata, rozdartych przez wojnę i przemoc. Nie możemy pozostawać w milczeniu w obliczu cierpienia tak wielu osób, bezbronnych ofiar tych konfliktów - przemawiał do zgromadzonych na placu św. Piotra wiernych.

Papież o wojnie na Bliskim Wschodzie. "Skandal dla całej rodziny ludzkiej"

Papież zaznaczył, że szkody wywołane w miejscach ogarniętych wojną ranią całą ludzkość.

- Śmierć i ból, spowodowane przez te wojny, są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem w obliczu Boga - mówił Ojciec Święty.

Leon XIV ponowił apel o modlitwę o to, aby wszelkie działania zbrojne na świecie się zakończyły oraz by otworzyły się ścieżki pokoju oparte na dialogu i poszanowaniu godności.

Papież przekonywał, że wiara w Jezusa jest źródłem nadziei i pokrzepienia dla wszystkich cierpiących.

- Jest to symptom potrzeby nieskończoności, którą każdy z nas nosi w sobie, a której zaspokojenia nie można jednak powierzyć temu, co przemija. Nic, co skończone, nie zdoła ugasić naszego wewnętrznego pragnienia - dodał.

Leon XIV apeluje do rządzących. "Przerwijcie ogień"

Apel o pokój na Bliskim Wschodzie papież wystosował również podczas zeszłotygodniowej modlitwy na placu św. Piotra. Podczas spotkania z wiernymi wzywał do przerwania ognia i przemocy, "która nigdy nie doprowadzi do sprawiedliwości, stabilności i pokoju".

- W imię chrześcijan z Bliskiego Wschodu i wszystkich kobiet oraz mężczyzn dobrej woli zwracam się do rządzących w tym konflikcie: przerwijcie ogień, niech otwarte zostaną drogi dialogu - zaapelował papież.

Szczególną uwagę zwrócił na kryzysową sytuację w Libanie, który stał się celem ataków wojsk Izraela.

