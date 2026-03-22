Ostra wymiana zdań miedzy Boguckim a Arłukowiczem. "Jak panu nie wstyd jako lekarzowi?"
Przychodzi pan do telewizji i ma pan czelność mówić o Prawie i Sprawiedliwości. Okłamaliście swoich wyborców w sposób bezczelny - mówił do europosła Bartosza Arłukowicza (KO) prezydencki minister Zbigniew Bogucki w "Śniadaniu Rymanowskiego". Politycy weszli w ostrą wymianę zdań dotyczącą sytuacji w NFZ.
Na pytanie o to, jak rozwiązać kryzys w ochronie zdrowia, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że winę za sytuację w NFZ ponosi koalicja rządząca i to ona powinna ponieść za to odpowiedzialność.
- Jeżeli patrzy się na to, co robi rząd, to można sparafrazować wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówił kiedyś samorządowcom podczas różnego rodzaju klęsk: ja wam wójta nie wybierałem. Dzisiaj chce powiedzieć pacjentom: ja wam choroby nie wybierałem, bo przecież odsyłali pacjentów, mimo że (zabiegi - red.) były planowane - mówił Bogucki.
Ostra wymiana zdań w "Śniadaniu Rymanowskiego"
Chwilę później przedstawił gościom Bogdana Rymanowskiego krótkie nagranie, na którym posłowie KO Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nitras obiecywali, że rząd koalicji zniesie limity w NFZ dla szpitali.
- Przychodzi pan do telewizji i ma pan czelność mówić o Prawie i Sprawiedliwości. Kłamaliście swoich wyborców, okłamaliście ich w sposób bezczelny - mówił do Arłukowicza. - Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku, jako lekarzowi, jako politykowi, jako człowiekowi? - dodał.
Jak stwierdził, politycy KO "kłamali, aby dorwać się do władzy".
- Gdyby pan śledził i znał się choć trochę na systemie ochrony zdrowia, toby pan wiedział, że nikt inny jak ja wprowadzałem pakiet onkologiczny w Polsce, który zniósł jakiekolwiek limity, pierwszy raz w historii NFZ-u na leczenie raka. A wy żeście w tym czasie przywozili ludziom niedobre maseczki, handlowali respiratorami od handlarza bronią i to były wasze zajęcia - odpowiedział Bartosz Arłukowicz.
Polityk KO przekonywał, że problem finansowy NFZ wziął się stąd, że "kilka lat temu podjęto decyzję zarządów PIS-u od całkowitym wycofaniu z finansowania budżetowego (...) między innymi ratownictwa medycznego".
Ostrą wymianę zdań między Boguckim i Arłukowiczem skomentował poseł PSL Krzysztof Paszyk.
- PSL oczekiwałoby od przedstawicieli opozycji jednak większego poziomu, jeśli chodzi o debatę i sprawy związane z ochroną zdrowia, bo bezpieczeństwo i zdrowie to są rzeczy jednak, które wymagałyby trochę więcej wyczucia i wymiaru. A wy jak takie bulteriery już tu szczekacie - podsumował.
Wizyta prezydenta w USA i na Węgrzech. "Orbana popiera trzech znaczących ludzi"
Prowadzący poprosił swoich gości o komentarz w sprawie zapowiedzianej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA i na Węgrzech. Europoseł Lewicy Robert Biedroń stwierdził, że głowa państwa nie powinna wybierać się do Stanów Zjednoczonych, aby uczestniczyć w "partyjnych" wydarzeniach, takich jak kongres CPAC.
- Oczywiście, że nie powinien jechać. Uczestnictwo w jakichś partyjnych wydarzeniach jest nierozsądne. Przecież jutro pan prezydent jedzie
do Budapesztu, żeby spotykać się z końmi trojańskimi Putina w Europie - ocenił.
Biedroń argumentował, że "trzeba być asertywnym wobec Trumpa, który prowadzi dzisiaj wrogą politykę wobec Unii Europejskiej".
