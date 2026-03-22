Na pytanie o to, jak rozwiązać kryzys w ochronie zdrowia, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że winę za sytuację w NFZ ponosi koalicja rządząca i to ona powinna ponieść za to odpowiedzialność.

- Jeżeli patrzy się na to, co robi rząd, to można sparafrazować wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówił kiedyś samorządowcom podczas różnego rodzaju klęsk: ja wam wójta nie wybierałem. Dzisiaj chce powiedzieć pacjentom: ja wam choroby nie wybierałem, bo przecież odsyłali pacjentów, mimo że (zabiegi - red.) były planowane - mówił Bogucki.

Ostra wymiana zdań w "Śniadaniu Rymanowskiego"

Chwilę później przedstawił gościom Bogdana Rymanowskiego krótkie nagranie, na którym posłowie KO Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nitras obiecywali, że rząd koalicji zniesie limity w NFZ dla szpitali.

- Przychodzi pan do telewizji i ma pan czelność mówić o Prawie i Sprawiedliwości. Kłamaliście swoich wyborców, okłamaliście ich w sposób bezczelny - mówił do Arłukowicza. - Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku, jako lekarzowi, jako politykowi, jako człowiekowi? - dodał.

Jak stwierdził, politycy KO "kłamali, aby dorwać się do władzy".

- Gdyby pan śledził i znał się choć trochę na systemie ochrony zdrowia, toby pan wiedział, że nikt inny jak ja wprowadzałem pakiet onkologiczny w Polsce, który zniósł jakiekolwiek limity, pierwszy raz w historii NFZ-u na leczenie raka. A wy żeście w tym czasie przywozili ludziom niedobre maseczki, handlowali respiratorami od handlarza bronią i to były wasze zajęcia - odpowiedział Bartosz Arłukowicz.

Polityk KO przekonywał, że problem finansowy NFZ wziął się stąd, że "kilka lat temu podjęto decyzję zarządów PIS-u od całkowitym wycofaniu z finansowania budżetowego (...) między innymi ratownictwa medycznego".

Ostrą wymianę zdań między Boguckim i Arłukowiczem skomentował poseł PSL Krzysztof Paszyk.

- PSL oczekiwałoby od przedstawicieli opozycji jednak większego poziomu, jeśli chodzi o debatę i sprawy związane z ochroną zdrowia, bo bezpieczeństwo i zdrowie to są rzeczy jednak, które wymagałyby trochę więcej wyczucia i wymiaru. A wy jak takie bulteriery już tu szczekacie - podsumował.

Wizyta prezydenta w USA i na Węgrzech. "Orbana popiera trzech znaczących ludzi"

Prowadzący poprosił swoich gości o komentarz w sprawie zapowiedzianej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA i na Węgrzech. Europoseł Lewicy Robert Biedroń stwierdził, że głowa państwa nie powinna wybierać się do Stanów Zjednoczonych, aby uczestniczyć w "partyjnych" wydarzeniach, takich jak kongres CPAC.

- Oczywiście, że nie powinien jechać. Uczestnictwo w jakichś partyjnych wydarzeniach jest nierozsądne. Przecież jutro pan prezydent jedzie

do Budapesztu, żeby spotykać się z końmi trojańskimi Putina w Europie - ocenił.

Biedroń argumentował, że "trzeba być asertywnym wobec Trumpa, który prowadzi dzisiaj wrogą politykę wobec Unii Europejskiej".

