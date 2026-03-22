Nie żyje Kryspin Sandak, dziennikarz TVP3 Katowice. Miał 23 lata
Nie żyje Kryspin Sandak, dziennikarz TVP3 Katowice, znany z programu "Aktualności". Informację o jego śmierci wraz ze wspomnieniem przekazała redakcja. "Odszedł zdecydowanie za wcześnie" - napisano.
O śmierci 23-letniego dziennikarza napisano m.in. w mediach społecznościowych TVP3 Katowice.
"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Kryspina Sandaka - reportera redakcji Aktualności" - czytamy w poście.
Katowice. Zmarł Kryspin Sandak, dziennikarz TVP3
Kryspin Sandak zajmował się między innymi tematami społecznymi. Jeden z jego ostatnich materiałów dotyczył groźnym suplementów diety, coraz bardziej popularnych w naszym kraju.
Koledzy i koleżanki napisali o nim: "Wrażliwy, dociekliwy, uważny na drugiego człowieka, zawsze gotowy pomóc. Najważniejsze były dla niego sprawy ludzi – ich trudności i historie. Widział więcej i czuł mocniej".
Jak podkreślono, dziennikarz "odszedł zdecydowanie za wcześnie". "Miał przed sobą wiele planów i opowieści, które chciał przekazać światu" - czytamy. "Dziś żegnamy go z bólem i niedowierzaniem".
Redakcja regionalnego oddziału telewizji publicznej złożyła rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.
