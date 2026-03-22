Tym, co różni emerytury stażowe od "tradycyjnych", jest uzależnienie wypłat od przepracowanych lat z pominięciem osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Ma to być docenieniem osób pracujących od wczesnej młodości.

Emerytury stażowe. Dwa projekty, jeden cel

Obecnie w Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw, które trafiły do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w lutym 2024 roku. Pierwszy z nich to projekt obywatelski. Zakłada uprawnienie do przejścia na emeryturę po osiągnięciu okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn.

Drugi, inicjatywa posłów Lewicy, ma identyczne progi stażowe. Jest jednak różnica. Prawo do skorzystania z rozwiązania mieliby ci, u których wyliczone świadczenie byłoby równe lub wyższe od kwoty minimalnej emerytury.

Gdyby któryś z nich wszedł w życie, możliwa byłaby sytuacja, w której mężczyzna z 40-letnim stażem, który został zatrudniony w wieku 18 lat, mógłby przejść na emeryturę jako 58-latek, czyli nawet 7 lat wcześniej, niż zakłada powszechny wiek emerytalny (60 lat u kobiet, 65 lat u mężczyzn).

Rząd liczy koszty emerytur stażowych

O stan projektów zapytała w interpelacji do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej posłanka Gabriela Lenartowicz. W piśmie, które resort otrzymał w sierpniu 2025 r., wskazała na pytania "licznych wyborców" o emerytury stażowe.

Poprosiła o informacje o etapie prac. Odpowiedział jej wiceszef resortu Sebastian Gajewski. Podkreślił, że ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przychylnie odniosła się do dalszego procedowania. Oceniła jednak, że konieczne będą modyfikacje.

"Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zobligowano do opracowania projektu stanowiska Rady Ministrów dotyczącego regulacji zawartych w obu projektach ustaw" - dodał Gajewski. Takie stanowisko już powstało i trafiło do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ten zobowiązał MRPiPS.

Działania więc trwają, problemem są koszty. Dziemianowicz-Bąk przyznała w listopadowej rozmowie z Money.pl, że wątpliwości zgłasza Ministerstwo Finansów. Zadeklarowała jednak gotowość do rozmów, które pozwolą wprowadzić rozwiązanie stanowiące realną pomoc i niebędące "znacznym obciążeniem dla finansów publicznych".

Polsat News Emerytury stażowe to temat dyskutowany w Sejmie

red. / polsatnews.pl