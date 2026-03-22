Kierowca autobusu miejskiego z Łodzi korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy. Zdarzenie uchwycił jeden z pasażerów. Na nagraniu widać, jak kierowca jednocześnie prowadzi pojazd i trzyma w dłoni urządzenie.



Co prawda scena miała miejsce w połowie marca, jednak stało się o niej głośno w ostatnich dniach, gdy nagranie opublikowano w mediach społecznościowych.

Łódź. Nagrał zachowanie kierowcy. Wideo trafiło do sieci

- Kierowca zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie, ponieważ kierował autobusem miejskim, patrząc w telefon komórkowy, trzymając go w ręku. Nie tylko naraził siebie, ale i wszystkich pasażerów - powiedziała Polsat News kom. Edyta Machnik, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

WIDEO: Karygodne zachowanie kierowcy autobusu. Wszystko nagrał pasażer

Co więcej - według wewnętrznych przepisów MPK Łódź kierowcy podczas prowadzenia autobusów nie mogą także korzystać z telefonów przez zestawy słuchawkowe lub głośnomówiące.

Mieszkańcy Łodzi oburzeni zachowaniem kierowcy. "Bawią się telefonami"

Oceny mieszkańców Łodzi, których spotkali dziennikarze Polsat News, są jasne: taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. - To jest bardzo niebezpiecznie - powiedziała jedna z rozmówczyń. - To jest obrzydliwe, ja to widzę często, kierowcy MPK bawią się telefonami w czasie jazdy, tego nie powinno być - stwierdził inny mieszkaniec.

Kierowca otrzymał mandat w wysokości 500 złotych i 12 punktów karnych. Zostaną wobec niego wyciągnięte także konsekwencje służbowe - w grę wchodzą nagana, kara finansowa i dyscyplinarna.

an/wka / polsatnews.pl / Polsat News