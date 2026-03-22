Katastrofa wojskowego śmigłowca w Katarze. Są ofiary

Siedem osób zginęło w katastrofie wojskowego śmigłowca w Katarze. Ministerstwo Obrony w Dosze przekazało, że do wypadku doszło na wodach terytorialnych Kataru z powodu "usterki technicznej podczas rutynowego zadania".

Katarski resort obrony poinformował, że na miejsce katastrofy wysłano kilka specjalnych zespołów poszukiwawczych, a także ekipy ratunkowe. Agencja AFP podała wcześniej, że dodatkowo poszukiwany był siódmy pasażer helikoptera, który ostatecznie nie przeżył.

Wśród ofiar katastrofy jest jeden turecki żołnierz oraz dwóch cywilnych pracowników tureckiej firmy Aselsan - wynika z oświadczenia tureckiego ministerstwa obrony, opublikowanego w niedzielę. Zginęło także czterech katarskich żołnierzy.

Doha nie podała o jaki konkretnie śmigłowiec chodzi. W oświadczeniu nie doprecyzowano również w jakich ćwiczeniach maszyna brała udział.

Katar to jedno z państw, na które - w odpowiedzi na atak USA i Izraela - Iran przeprowadza ataki odwetowe od 28 lutego.

AFP zaznacza jednak, że na ten moment nie ma przesłanek, że wypadek ma związek z toczącą się od trzech tygodni wojną na Bliskim Wschodzie.

