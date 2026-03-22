Iran odpowiada na ultimatum Trumpa. Padła groźba co do cieśniny Ormuz
Iran zapowiedział całkowitą blokadę cieśniny Ormuz, jeśli USA zaczną bombardować jego elektrownie. To odpowiedź Teheranu na ultimatum Donalda Trumpa, który zagroził uderzeniami w infrastrukturę krytyczną.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedział na ultimatum postawione przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził, że jeśli Teheran nie odblokuje tranzytu przez cieśninę Ormuz, to Biały Dom uderzy w irańskie elektrownie, zaczynając od tej największej.
Przedstawiciele reżimu ostrzegli więc w niedzielę, że Iran całkowicie zamknie cieśninę Ormuz, jeśli Trump spełni swoje groźby. Dzień wcześniej Teheran zapewniał, iż cieśnina jest otwarta dla państw utrzymujących z nim przyjacielskie relacje.
Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi potwierdził, że rozmowy dotyczące otwarcia drogi dla tankowców prowadzone są z Japonią. Ponadto Iran zapowiedział, że po ataku na jego energetykę USA muszą się liczyć z tym, że "kompletnie zniszczone" zostaną bliskowschodnie przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem.
Korpus podkreślił ponadto, iż - zgodnie z zasadą proporcjonalności odwetu - po zaatakowaniu irańskich elektrowni przez USA Teheran będzie mógł odpowiedzieć tym samym. Celem staną się wówczas obiekty systemu energetycznego w państwach na Bliskim Wschodzie, gdzie armia USA ma swoje bazy.
"Poważne straty" w infrastrukturze Iranu. Zbombardowane szkoły i szpitale
W niedzielę irański minister energii Abbas Aliabadi powiedział agencji Isna, że irańska infrastruktura krytyczna doznała poważnych strat jeszcze przed ewentualnym spełnieniem groźby Trumpa. Jego zdaniem stało się to "w wyniku terrorystycznych i cybernetycznych ataków przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone i reżim syjonistyczny".
Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy irańskie obiekty przesyłania, oczyszczania i odsalania wody. Szefa irańskiego Czerwonego Półksiężyca potwierdził ponadto, że łącznie uszkodzonych zostało ponad 81 tys. obiektów cywilnych w Iranie, między innymi domów, szkół, szpitali.
