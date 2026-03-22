Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiedział na ultimatum postawione przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził, że jeśli Teheran nie odblokuje tranzytu przez cieśninę Ormuz, to Biały Dom uderzy w irańskie elektrownie, zaczynając od tej największej.

Przedstawiciele reżimu ostrzegli więc w niedzielę, że Iran całkowicie zamknie cieśninę Ormuz, jeśli Trump spełni swoje groźby. Dzień wcześniej Teheran zapewniał, iż cieśnina jest otwarta dla państw utrzymujących z nim przyjacielskie relacje.

Iran grozi całkowitą blokadą cieśniny Ormuz. To odpowiedź na ultimatum Trumpa

Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi potwierdził, że rozmowy dotyczące otwarcia drogi dla tankowców prowadzone są z Japonią. Ponadto Iran zapowiedział, że po ataku na jego energetykę USA muszą się liczyć z tym, że "kompletnie zniszczone" zostaną bliskowschodnie przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem.

Korpus podkreślił ponadto, iż - zgodnie z zasadą proporcjonalności odwetu - po zaatakowaniu irańskich elektrowni przez USA Teheran będzie mógł odpowiedzieć tym samym. Celem staną się wówczas obiekty systemu energetycznego w państwach na Bliskim Wschodzie, gdzie armia USA ma swoje bazy.

"Poważne straty" w infrastrukturze Iranu. Zbombardowane szkoły i szpitale

W niedzielę irański minister energii Abbas Aliabadi powiedział agencji Isna, że irańska infrastruktura krytyczna doznała poważnych strat jeszcze przed ewentualnym spełnieniem groźby Trumpa. Jego zdaniem stało się to "w wyniku terrorystycznych i cybernetycznych ataków przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone i reżim syjonistyczny".

Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy irańskie obiekty przesyłania, oczyszczania i odsalania wody. Szefa irańskiego Czerwonego Półksiężyca potwierdził ponadto, że łącznie uszkodzonych zostało ponad 81 tys. obiektów cywilnych w Iranie, między innymi domów, szkół, szpitali.

