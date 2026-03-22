W zderzeniu na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicą Stępkowskiego w Tarczynie rannych zostało pięć osób. W wypadku uczestniczyli jadący w czterech samochodach osobowych, a także dwie osoby piesze - przekazała polsatnews.pl podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

ZOBACZ: Awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A1. Są utrudnienia w ruchu

Policja potwierdziła, że do zderzenia doszło w okolicach przejścia dla pieszych.

Groźny wypadek w Tarczynie pod Warszawą. Pięć osób zostało rannych

Łącznie w wypadku uczestniczyło 11 osób, pięć zostało rannych. Czterech poszkodowanych zabrały do szpitala karetki. Stan 46-letniej pieszej był na tyle poważny, że transport do szpitala zapewniał jej śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

ZOBACZ: Kierowca autobusu jechał z telefonem w ręku. "Widzę to często"

Wypadek miał miejsce na Alei Krakowskiej, czyli trasie do Warszawy. Asp. Wioletta Domagała poinformowała, że droga jest całkowicie zablokowana - kierowcy podróżujący do stolicy powinni wybrać inną trasę.

Usuwanie rozbitych aut zakończy się najprawdopodobniej do godz. 21.00. Policja prowadzi na miejscu czynności, które pozwolą określić przyczynę i szczegółowy przebieg wypadku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni