Brytyjska organizacja UKMTO poinformowała w niedzielę rano o eksplozji nieznanego pocisku w pobliżu masowca znajdującego się 15 mil morskich (27 km) na północ od Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nikt z załogi nie ucierpiał. Dotychczas doszło do co najmniej 23 incydentów z udziałem statków handlowych.

ZOBACZ: Donald Trump postawił ultimatum Iranowi. "W ciągu 48 godzin"

"Kapitan masowca zgłosił wybuch nieznanego pocisku w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki" - przekazała w raporcie brytyjska organizacja monitorująca handel morski (UKMTO). W komunikacie potwierdzono jednocześnie, że "cała załoga jest bezpieczna", a lokalne władze wszczęły już dochodzenie w tej sprawie.

Zdarzenie miało miejsce niedaleko cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego transportu ropy. Napięcie w regionie drastycznie wzrosło po tym, jak w sobotę wieczorem prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem elektrowni, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin.

Eksplozja nieopodal cieśniny Ormuz. Seria uderzeń od początku wojny

Według danych agencji AFP z piątku, powołującej się na statystyki UKMTO, od 1 marca w rejonie Zatoki Perskiej, cieśniny Ormuz i Zatoki Omańskiej zaatakowano lub odnotowano incydenty z udziałem 23 statków handlowych, w tym 11 tankowców. Do bilansu tego należy dodać cztery ataki, do których przyznali się irańscy Strażnicy Rewolucji, choć nie zostały one potwierdzone przez źródła międzynarodowe.

ZOBACZ: Iran rozmawia z sojusznikiem Trumpa. Chodzi o cieśninę Ormuz, podano szczegóły

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podała, że w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło co najmniej ośmiu marynarzy, dziesięciu zostało rannych, a czterech uznaje się za zaginionych.

Iran blokuje ruch przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśninę w odpowiedzi na atak USA i Izraela na to państwo, który miał miejsce 28 lutego.

