Eksplozja pocisku niedaleko cieśniny Ormuz. W pobliżu znajdował się statek
Brytyjska organizacja UKMTO zgłosiła eksplozję nieznanego pocisku w pobliżu masowca niedaleko Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Przekazano, że cała załoga jest bezpieczna. Do incydentu doszło w rejonie cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy naftowej.
Brytyjska organizacja UKMTO poinformowała w niedzielę rano o eksplozji nieznanego pocisku w pobliżu masowca znajdującego się 15 mil morskich (27 km) na północ od Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nikt z załogi nie ucierpiał. Dotychczas doszło do co najmniej 23 incydentów z udziałem statków handlowych.
"Kapitan masowca zgłosił wybuch nieznanego pocisku w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki" - przekazała w raporcie brytyjska organizacja monitorująca handel morski (UKMTO). W komunikacie potwierdzono jednocześnie, że "cała załoga jest bezpieczna", a lokalne władze wszczęły już dochodzenie w tej sprawie.
Zdarzenie miało miejsce niedaleko cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego transportu ropy. Napięcie w regionie drastycznie wzrosło po tym, jak w sobotę wieczorem prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem elektrowni, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin.
Eksplozja nieopodal cieśniny Ormuz. Seria uderzeń od początku wojny
Według danych agencji AFP z piątku, powołującej się na statystyki UKMTO, od 1 marca w rejonie Zatoki Perskiej, cieśniny Ormuz i Zatoki Omańskiej zaatakowano lub odnotowano incydenty z udziałem 23 statków handlowych, w tym 11 tankowców. Do bilansu tego należy dodać cztery ataki, do których przyznali się irańscy Strażnicy Rewolucji, choć nie zostały one potwierdzone przez źródła międzynarodowe.
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podała, że w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło co najmniej ośmiu marynarzy, dziesięciu zostało rannych, a czterech uznaje się za zaginionych.
Iran blokuje ruch przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśninę w odpowiedzi na atak USA i Izraela na to państwo, który miał miejsce 28 lutego.
