Drony w całej armii. Europejskie państwo chce być pionierem w NATO

- Holenderska armia wyposaży wszystkie jednostki bojowe w jednostki dronów i zwalczania dronów - powiedział dowódca holenderskich sił zbrojnych gen. Onno Eichelsheim. Według tamtejszego wojska to pierwsze tak szeroko zakrojone wdrożenie w NATO. Rekrutacja rozpocznie się w kwietniu - do jednostek dronowych trafić ma 1000-1200 żołnierzy.

Dron z widocznymi śmigłami i konstrukcją, ustawiony na trawie. W tle znajduje się pojazd wojskowy i drzewa.
Holandia chce jak najszybciej wyposażyć każdą jednostkę bojową w armii w drony

Gen. Onno Eichelsheim powiedział w niedzielę, że dotychczasowe doktryny i strategie wymagają rewizji i uwzględnienia na polu walki coraz ważniejszej roli, jaką odgrywają drony. - To zupełnie inna interakcja. Musimy stale modernizować i dostosowywać system - powiedział dowódca holenderskiej armii na antenie WNL.

Drony w każdej jednostce bojowej. Holandia chce być pierwsza w NATO

Celem nowej strategii armii, jaką kieruje gen. Eichelsheim, jest zapewnienie każdej jednostce bojowej dronów, środków obrony przeciwdronowej oraz żołnierzy przeszkolonych w wykorzystaniu nowych urządzeń. - Holandia musi wyciągnąć wnioski z wojen na Ukrainie i Bliskim Wschodzie - powiedział gen. Eichelsheim.

 

Holenderskie wojsko nie ma zamiaru zwlekać: rekrutacje rozpoczną się w kwietniu. Według dowódcy "w mgnieniu oka" przeszkolonych ma zostać 600 żołnierzy, docelowo personel odpowiedzialny za drony i obronę przed nimi liczyć ma do 1200 osób. Według zapewnień głównego dowódcy wyposażenie w drony i obronę przed nimi każdej jednostki bojowej to pierwsza taka inicjatywa w NATO.

 

Holenderskie Siły Zbrojne liczą ok. 40 tys. aktywnych żołnierzy, 7,5 tys. przeszkolonych obywateli jest aktywnych w grupach militarnych, rezerwa liczy niecałe 7 tys. wojskowych. W czerwcu zeszłego roku rząd zatwierdził zwiększenie wydatków na armię do 3,5 proc. PKB. 

 

Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl
ARMIADRONYHOLANDIAOBRONA PRZECIWDRONOWAOBRONA PRZECIWLOTNICZAONNO EICHELSHEIMŚWIATWOJNAWOJSKOZBROJENIA

