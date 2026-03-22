Święto przypadające w niedzielę, np. Wielkanoc, nie jest rekompensowane dodatkowym dniem wolnym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosło się do petycji postulującej zmianę tych zasad.

Odebranie wolnego za święto wynika z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy. Głosi on, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Pojawiła się koncepcja zmiany, rozszerzająca ten przepis.

Wolne za niedzielę ? Jest propozycja

Zgłosiła ją w petycji do resortu pracy fundacja "Można Lepiej!". Autorzy pisma zwracają uwagę, że aktualne prawo nie nadaje specjalnego statusu sobocie, a fakt, że w ten dzień się nie pracuje, to "pośredni efekt wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy".

Dodaje też, że choć w przypadku obu weekendowych dni sytuacja jest właściwie identyczna dla większości zatrudnionych, to prawo inaczej interpretuje oba przypadki.

Zaproponowano zatem, aby załoga mogła odbierać wolne niezależnie od tego, czy święto wypada w sobotę, czy w niedzielę.

Fundacja uważa, że jest to "konsekwentne rozwiązanie", gwarantujące tyle samo odpoczynku co rok. Gdyby rząd przychylił się do tej idei, pracownicy zyskiwaliby dodatkowe wolne, choćby za zawsze wypadającą w niedzielę Wielkanoc.

Rząd odpowiada na petycję

Tak się jednak nie stanie. Resort pracy w poinformował o negatywnym rozpatrzeniu petycji.

Oświadczono, że status niedzieli jako dnia wolnego od pracy reguluje ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. W uzasadnieniu wyjaśniono, że odbiór wolnego za święto przypadające w sobotę ma chronić zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a jego brak prowadziłby do naruszenia ustawowych norm czasu pracy.

Przypomniano także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r., który potwierdził prawidłowość tego mechanizmu. Przytoczono również art. 130 Kodeksu pracy. Zgodnie z interpretacją MRPiPS zapisy te oznaczają, że "ustawodawca świadomie wyłączył niedzielę z mechanizmu obniżania wymiaru czasu pracy".

Według ministerstwa utrzymanie obecnego stanu rzeczy "zachowuje równowagę między interesami pracowników a potrzebami organizacyjnymi pracodawców".

W 2026 roku święta przypadające w niedzielę, to m.in. 3 maja czy 1 listopada.

red. / polsatnews.pl