Awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A1. Są utrudnienia w ruchu

Przed południem awionetka z dwoma pilotami na pokładzie lądowała awaryjnie na autostradzie A1 - przekazały w rozmowie z polsatnews.pl służby. Nie ma osób poszkodowanych. Maszyna znajduje się na pasie zieleni, a ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Utrudnienia potrwają minimum dwie godziny.

Awionetka z pomarańczowo-białymi pasami stojąca na pasie zieleni obok autostrady A1. W tle widoczny jest fragment wozu strażackiego i drzewa.
KP PSP Świecie
- Z ustalonych informacji wynika, że około godz. 11.30 na autostradzie A1 lądowała awionetka - poinformowała polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu mł. asp. Małgorzata Frukacz. Na pokładzie było dwóch pilotów. Jak dodała funkcjonariuszka, nikomu nic się nie stało.

 

St. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dodała w rozmowie z polsatnews.pl, że awionetka lądowała awaryjnie

 

Policja poinformowała, że maszyna znajduje się aktualnie na pasie zieleni, a ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Utrudnienia potrwają minimum dwie godziny od momentu zdarzenia.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl
