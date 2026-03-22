- Z ustalonych informacji wynika, że około godz. 11.30 na autostradzie A1 lądowała awionetka - poinformowała polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu mł. asp. Małgorzata Frukacz. Na pokładzie było dwóch pilotów. Jak dodała funkcjonariuszka, nikomu nic się nie stało.

Awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A1

St. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dodała w rozmowie z polsatnews.pl, że awionetka lądowała awaryjnie.

Policja poinformowała, że maszyna znajduje się aktualnie na pasie zieleni, a ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Utrudnienia potrwają minimum dwie godziny od momentu zdarzenia.

