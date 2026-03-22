Awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A1. Są utrudnienia w ruchu
Przed południem awionetka z dwoma pilotami na pokładzie lądowała awaryjnie na autostradzie A1 - przekazały w rozmowie z polsatnews.pl służby. Nie ma osób poszkodowanych. Maszyna znajduje się na pasie zieleni, a ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Utrudnienia potrwają minimum dwie godziny.
- Z ustalonych informacji wynika, że około godz. 11.30 na autostradzie A1 lądowała awionetka - poinformowała polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu mł. asp. Małgorzata Frukacz. Na pokładzie było dwóch pilotów. Jak dodała funkcjonariuszka, nikomu nic się nie stało.
St. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dodała w rozmowie z polsatnews.pl, że awionetka lądowała awaryjnie.
ZOBACZ: Poważny wypadek z udziałem radiowozu. Policjanci w szpitalu
Policja poinformowała, że maszyna znajduje się aktualnie na pasie zieleni, a ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Utrudnienia potrwają minimum dwie godziny od momentu zdarzenia.
