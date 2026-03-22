Awaria w Zamościu. Mieszkańcy bez bieżącej wody, trwa akcja służb

W Zamościu (woj. lubelskie) doszło do awarii magistrali wodnej. Część mieszkańców nie ma obecnie dostępu do bieżącej wody. Służby miejskie rozpoczęły prace w celu pełnego przywrócenia dostaw. W niektórych rejonach miasta zostaną postawione beczkowozy.

Strażacy w mundurach pracują na mokrej jezdni, zbierając pozostałości po awarii wodociągów. W tle widać budynki i drzewa.
Zamość. Mieszkańcy pozbawieni dostępu do wody

Do awarii doszło w niedzielę we wczesnych godzinach porannych. Prezydent Zamościa Rafał Zwolak poinformował w mediach społecznościowych, że część mieszkańców nie ma obecnie dostępu do bieżącej wody.

 

"Braki ciśnienia wody w kranach w mieście będą przez około 30 minut. Cała awaria powinna zostać usunięta w czasie kilku godzin" - pisał w niedzielny poranek.

 

Na czas awarii wyłączona z ruchu została ulica Peowiaków, na której doszło do incydentu. "Problemy z ciśnieniem i brakiem wody w kranach mogą w tym momencie występować w całym mieście" - czytamy w komunikacie miasta.

 

 

Jak zapewniał prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Franciszek Josik, dzięki sprawnym działaniom służb dostawy wody jeszcze dziś powinny być w pełni przywrócone.

 

Ze wstępnych informacji wynika, całkowite usunięcie awarii może potrwać 6-8 godzin. W tym czasie mieszkańcy osiedla Peowiaków nadal mogą nie mieć dostępu do bieżącej wody.

 

Władze miasta postanowiły postawić wzdłuż ulicy kilka beczkowozów, z których mieszkańcy będą mogli pobierać wodę. 

 

"Apelujemy o zachowanie spokoju i cierpliwość. Na miejscu pracują służby" - dodano w komunikacie.

 

Prezydent Rafał Zwolak podkreślił, że niedzielna awaria pokazuje, że "decyzja o remoncie ulicy z wymianą infrastruktury podziemnej jest jest koniecznością".

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
