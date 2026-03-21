Zmarł były szef FBI. Donald Trump: Dobrze, cieszę się, że nie żyje

Robert Mueller zmarł w piątek w wieku 81 lat - podała MS NOW, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. "Przyczyna zgonu nie jest na razie znana, ale jak twierdzą te osoby, Mueller od lat cierpiał na chorobę Parkinsona" - poinformowała stacja.

Do śmierci byłego dyrektora FBI odniósł się Donald Trump, który wyraził zadowolenie.

"Robert Mueller właśnie zmarł. Dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie może już krzywdzić niewinnych ludzi!" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.

ZOBACZ: USA uderzają w Australię. Trump "zaskoczony" postawą kraju

Zmarł były szef FBI Robert Mueller. Donald Trump: Cieszę się, że nie żyje

Mueller objął stanowisko szefa Federalnego Biura Śledczego 4 września 2001 r., tuż przed zamachami, które zmieniły USA i strukturę amerykańskich agencji. Mimo to piastował urząd aż przez 13 lat, ustępując pod tym względem wyłącznie Johnowi Edgarowi Hooverowi, który kierował agencją przez blisko 40 lat.

ZOBACZ: Iran rozmawia z sojusznikiem Trumpa. Chodzi o cieśninę Ormuz, podano szczegóły

Robert Mueller przejdzie do historii nie tylko za sprawą FBI, ale także dzięki nominacji na specjalnego prokuratora do nadzorowania federalnego śledztwa w sprawie zarzutów o ingerencję Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku. Powszechnie zespół kierowany przez byłego szefa FBI od 2017 r. nazywany był Komisją Muellera.

Mueller badał rosyjskie wpływy na wybory. "Najkosztowniejsze polowanie na czarownice"

Ustalenia zawarte w obszernym raporcie nie były rozstrzygające. Komisji Muellera nie udało się potwierdzić ingerencji w systemy zliczania głosów, jednak prawnicy ostatecznie tego nie wykluczyli. Mueller był krytykowany przez część amerykańskich legalistów za decyzję, by nie stawiać Donaldowi Trumpowi zarzutów dotyczących utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości.

ZOBACZ: Trump rozgoryczony postawą Ukrainy. "Nie zrobili nic, żeby nam pomóc"

Za sprawą swojego zaangażowania Robert Mueller znalazł się jednak na celowniku zwycięzcy wyborów w 2016 r. - Donalda Trump. Prace Komisji Muellera urzędujący prezydent USA nazwał w 2018 r. "najkosztowniejszym polowaniem na czarownice na świecie". Rok wcześniej Meller postawił 12 zarzutów prania brudnych pieniędzy szefom kampanii Trumpa - Paulowi Manafortow i Rickowi Gatesowi.

W sierpniu 2025 r. Komisja Nadzoru i Reform Rządowych Izby Reprezentantów zapowiedziała wezwanie Roberta Muellera do złożenia zeznań w sprawie nieprawidłowości, jakich rząd federalny mógł się dopuścić przy wyjaśnianiu sprawy Jeffreya Epsteina. Rodzina byłego szefa FBI poinformowała wówczas, że stawiennictwo będzie niemożliwe ze względu na chorobę Parkinsona, na którą zapadł Mueller.

