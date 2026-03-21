Siły Obronne Izraela (IDF) oświadczyły w krótkim komunikacie, że ich lotnictwo "uderza w cele irańskiego reżimu terrorystycznego w Teheranie". Agencje donoszą o eksplozjach słyszanych w zachodnich dzielnicach irańskiej stolicy. Wcześniej izraelska obrona przechwyciła nad Morzem Martwym pociski balistyczne.

ZOBACZ: Izrael zaatakował w centrum Bejrutu. Blok mieszkalny w Bejrucie zrównany z ziemią

Konflikt stale rozlewa się na państwa arabskie Zatoki Perskiej. Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu ponad 20 dronów, głównie na wschodzie kraju. Władze Dubaju przekazały, że wybuchy w mieście były wynikiem "skutecznych operacji przechwytywania" dronów przez systemy obronne. Resort obrony Kuwejtu również ogłosił, że odpiera "wrogie ataki rakietowe i dronowe".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran grozi Zjednoczonym Emiratom Arabskim

Teheran w komunikacie przekazanym przez państwowego nadawcę zagroził uderzeniem "decydującą siłą" w ZEA w związku ze sporem o wyspy Abu Musa i Większy Tunb w cieśninie Ormuz. Równolegle IDF wezwały do "natychmiastowej ewakuacji" mieszkańców siedmiu dzielnic na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu, gdzie atakuje cele finansowanej przez Iran organizacji Hezbollah.

ZOBACZ: Kraje Zatoki Perskiej atakowane przez pociski. Alarmy dla mieszkańców

Z kolei proirańska grupa Islamski Ruch Oporu w Iraku przyznała się do przeprowadzenia w ciągu ostatniej doby 27 operacji z użyciem bezzałogowców i pocisków rakietowych wymierzonych "przeciwko bazom wroga w Iraku i w regionie". Wcześniej media informowały o ataku na obiekt dyplomatyczny i logistyczny przy lotnisku w Bagdadzie, w którym stacjonuje personel wojskowy USA.

Wojna USA i Izraela z Iranem trwa od 28 lutego, co doprowadziło do paraliżu szlaków handlowych w cieśninie Ormuz i destabilizacji rynków ropy naftowej.

