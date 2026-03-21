USA uderzają w Australię. Trump "zaskoczony" postawą kraju
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest "bardzo zaskoczony" decyzją Australii o niewysłaniu okrętów wojennych do cieśniny Ormuz. Jak ocenił, USA zawsze zgadzały się na pomoc Australii i pozostałym sojusznikom. Trump skrytykował także inne kraje za brak zaangażowania w odblokowanie Ormuzu.
W rozmowie ze Sky News Australia Donald Trump gorzko podsumował postawę Australii wobec blokady kluczowej dla światowego transportu ropy naftowej cieśniny.
"Byłem bardzo zaskoczony" - powiedział w piątek prezydent USA.
Trump został również zapytany o inne kraje, które na początku tygodnia wezwał do pomocy na Bliskim Wschodzie. "Cóż, powinni się zaangażować, byłem trochę zaskoczony, że odmówili, bo my zawsze mówimy im 'tak'" - podsumował.
Prezydent USA uderza w Australię. Władze odpowiadają
Na wypowiedź amerykańskiego prezydenta dzień później zareagował premier Australii Anthony Albanese. Jak stwierdził, jego kraj nie otrzymał oficjalnej prośby ze strony Waszyngtonu.
"Prawda jest taka, że zgodziliśmy się na prośbę Zjednoczonych Emiratów Arabskich o samolot E-7 Wedgetail. On tam operuje z personelem. Dodatkowo wysłaliśmy [pociski powietrze-powietrze]… Więc nadal udzielamy wsparcia, o które zostaliśmy poproszeni" – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.
ZOBACZ: Iran rozmawia z sojusznikiem Trumpa. Chodzi o cieśninę Ormuz, podano szczegóły
"[Prezydent] nie prosił, więc nie będę się rozwodził nad hipotezami. Zrobiliśmy to, o co nas poproszono" - dodał.
Albanese przypomniał, że Australia znalazła się w gronie państw, które podpisały wspólne oświadczenie w sprawie cieśniny Ormuz, wzywające Iran do zaprzestania gróźb i odblokowania ważnego strategicznie szlaku. Podkreślił ponadto, że Australia wyraża gotowość do podjęcia odpowiednich działań, które w sposób pokojowy zapewnią bezpieczne przejście przez cieśninę.
Trump gorzko o postawie państw NATO. Nazwał je "tchórzami"
Donald Trump wielokrotnie wzywał państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i swoich pozostałych sojuszników do pomocy w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz, przez którą aktualnie przedostają się wyłącznie tankowce sprzyjające Iranowi. Państwa NATO nie zdecydowały się jednak na wysłanie swoich okrętów w kierunku cieśniny.
W piątek prezydent USA nazwał kraje Sojuszu "tchórzami" za brak reakcji na jego wezwania.
ZOBACZ: Trump rozgoryczony postawą Ukrainy. "Nie zrobili nic, żeby nam pomóc"
"Bez USA NATO jest papierowym tygrysem!" - ocenił we wpisie na platformie Truth Social. Dodał, że wsparcie w odblokowaniu Ormuzu "wiązałoby się dla nich z tak małym ryzykiem" i zabezpieczyło kraje, które są zależne od ropy transportowanej przez cieśninę.
"Tchórze, zapamiętamy to!" - dodał.
