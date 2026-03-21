W rozmowie ze Sky News Australia Donald Trump gorzko podsumował postawę Australii wobec blokady kluczowej dla światowego transportu ropy naftowej cieśniny.

"Byłem bardzo zaskoczony" - powiedział w piątek prezydent USA.

Trump został również zapytany o inne kraje, które na początku tygodnia wezwał do pomocy na Bliskim Wschodzie. "Cóż, powinni się zaangażować, byłem trochę zaskoczony, że odmówili, bo my zawsze mówimy im 'tak'" - podsumował.

Prezydent USA uderza w Australię. Władze odpowiadają

Na wypowiedź amerykańskiego prezydenta dzień później zareagował premier Australii Anthony Albanese. Jak stwierdził, jego kraj nie otrzymał oficjalnej prośby ze strony Waszyngtonu.

"Prawda jest taka, że ​​zgodziliśmy się na prośbę Zjednoczonych Emiratów Arabskich o samolot E-7 Wedgetail. On tam operuje z personelem. Dodatkowo wysłaliśmy [pociski powietrze-powietrze]… Więc nadal udzielamy wsparcia, o które zostaliśmy poproszeni" – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

"[Prezydent] nie prosił, więc nie będę się rozwodził nad hipotezami. Zrobiliśmy to, o co nas poproszono" - dodał.

Albanese przypomniał, że Australia znalazła się w gronie państw, które podpisały wspólne oświadczenie w sprawie cieśniny Ormuz, wzywające Iran do zaprzestania gróźb i odblokowania ważnego strategicznie szlaku. Podkreślił ponadto, że Australia wyraża gotowość do podjęcia odpowiednich działań, które w sposób pokojowy zapewnią bezpieczne przejście przez cieśninę.

Trump gorzko o postawie państw NATO. Nazwał je "tchórzami"

Donald Trump wielokrotnie wzywał państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i swoich pozostałych sojuszników do pomocy w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz, przez którą aktualnie przedostają się wyłącznie tankowce sprzyjające Iranowi. Państwa NATO nie zdecydowały się jednak na wysłanie swoich okrętów w kierunku cieśniny.

W piątek prezydent USA nazwał kraje Sojuszu "tchórzami" za brak reakcji na jego wezwania.

"Bez USA NATO jest papierowym tygrysem!" - ocenił we wpisie na platformie Truth Social. Dodał, że wsparcie w odblokowaniu Ormuzu "wiązałoby się dla nich z tak małym ryzykiem" i zabezpieczyło kraje, które są zależne od ropy transportowanej przez cieśninę.

"Tchórze, zapamiętamy to!" - dodał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni