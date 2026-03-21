W związku z niekorzystnymi dla Fideszu sondażami na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, oficerowie rosyjskiego wywiadu zasugerowali, iż dla wzmocnienia pozycji szefa rządu w Budapeszcie konieczne będzie wprowadzenie nowej strategii.

"The Washington Post" dotarł do raportu, w którym agenci przedstawili sposób na "fundamentalną zmianę całego paradygmatu kampanii wyborczej". Pomysłem tym było przeprowadzenie "zamachu" na Viktora Orbana.

Media: Rosja zaproponowała przeprowadzenie "zamachu" na premiera Węgier

Zdaniem agentów ten bezprecedensowy incydent zmieniłby postrzeganie całej kampanii: zamiast wymiany poglądów na tle społeczno-ekonomicznym, na pierwszym planie znalazłyby się kwestie bezpieczeństwa państwa.

Z kolei wyborcy pod wpływem impulsu i współczucia dla Orbana, oddaliby na niego głos. Rzecznik węgierskiego premiera Zoltan Kovács nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie raportu ani domniemanej ingerencji Rosji w wybory.

Sugestia "ataku" na Orbana to kolejny dowód na ścisłą współpracę Moskwy z Budapesztem i wagę nadchodzących wyborów. Choć ostatecznie nie zdecydowano się na tak radykalny krok, zarówno Rosja, jak i USA wyrażają swoje poparcie dla kandydatury Orbana.

Wybory na Węgrzech. Kreml odcina się do doniesień o "zamachu" na Orbana

W zeszłym miesiącu amerykański sekretarz stanu Marco Rubio odwiedził węgierską stolicę i podczas spotkania z szefem rządu powiedział, że "wasz (Węgrów - red.) sukces jest naszym sukcesem".

Jak twierdzą anonimowi zachodni urzędnicy, Kreml dąży do utrzymania Orbana u władzy, ponieważ jest jedynym sojusznikiem Rosji w Unii Europejskiej i sprzeciwia się nakładaniu na Moskwę sankcji, a także wysyłaniu pomocy wojskowej i humanitarnej do Ukrainy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie odpowiedział na pytanie w sprawie rosyjskiej próby wpłynięcia na wynik wyborów. "To kolejny przykład dezinformacji" - ocenił jedynie.

Kampania na Węgrzech w kluczowej fazie. TISZA na czele sondaży

Jak ustalili dziennikarze "Washington Post", Kreml wspierał kampanię w mediach społecznościowych, która miała pokazać Orbana jako jedynego kandydata zdolnego do obrony suwerenności kraju. Ponadto rosyjski wysłannik Tigran Garibian ma regularnie spotykać się z węgierskimi przedstawicielami mediów i przekazywać im instrukcje płynące bezpośrednio od rosyjskich władz.

"Wielokrotnie oświadczaliśmy, że Rosja nie ingeruje w wybory w innych krajach. Pragniemy raz jeszcze podkreślić, że ingerencja w węgierską kampanię wyborczą w żadnym wypadku nie pochodzi ze strony Rosji" - zapewniała ambasada Rosji na Węgrzech.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę 12 kwietnia. Według najnowszych sondaży największe szanse na wygraną ma kierowana przez Petera Magyara partia TISZA, na którą zagłosowałoby 51,3 proc. Węgrów. Fidesz popiera zaś 40,1 proc. wyborców.

