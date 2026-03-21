Węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi zwrócił uwagę, że poniedziałkowa wizyta Karola Nawrockiego w Budapeszcie zbiegnie się z tzw. Wielkim Zgromadzeniem skrajnie prawicowych partii z grupy Patrioci dla Europy. "Ten termin jest dla Nawrockiego wyjątkowo niekorzystny" - uznał Panyi.

ZOBACZ: Zmarł były szef FBI. Donald Trump: Dobrze, cieszę się, że nie żyje



Do doniesień dotyczących węgierskiej podróży polskiego prezydenta odniósł się w sieci Donald Tusk. Premier zasugerował jednak, że Nawrocki będzie uczestnikiem Wielkiego Zgromadzenia. "Udział prezydenta w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina" - ocenił.

Nawrocki odwiedzi Budapeszt. W jakim celu? Rozpętała się burza

Plany wizyty prezydenta w Budapeszcie skrytykował ponadto szef MSZ. Radosław Sikorski stwierdził, że Nawrocki "wesprze w kampanii wyborczej Viktora Orbana". "Tego samego, który blokuje 20. pakiet sankcji wobec Rosji oraz zwrot dwóch miliardów złotych za sprzęt, który Wojsko Polskie przekazało Ukrainie" - przypomniał.

Według wicepremiera Nawrocki pomoże też Orbanowi "w kampanii, w której (premier Węgier) straszy rzekomą inwazją Ukrainy, w czym wspiera go specjalna ekipa GRU". "W towarzystwie takich klakierów Putina jak Matteo Salvini i Marine Le Pen" - nadmienił szef polskiej dyplomacji.

ZOBACZ: Orban napisał do prezydenta Nawrockiego. Chodzi o reformę ETS

W reakcji na wpis Tuska głos zabrał Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. "Gdyby Donald Tusk nie kłamał, nie byłbym Donaldem Tuskiem. Prezydent Nawrocki nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu" - przekazał, wyjaśniając, iż Karol Nawrocki weźmie udział w obchodach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

"Usuń twitta, a najlepiej konto" - zwrócił się Przydacz do premiera. Swój komentarz zamieścił też rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Premier polskiego rządu znowu brnie w manipulacyjnej narracji. Zapewne znowu coś usłyszał od kolejnej 'postaci znanej'" - ocenił.

Plany Nawrockiego: Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a także wizyta w USA

Wcześniej Przydacz podkreślał na platformie X, że Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej są obchodzone od 19 lat i nasz kraj każdorazowo był reprezentowany przez kolejnych prezydentów: Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę. Nawrocki ma kontynuować tę tradycję.

"W poniedziałek odbywają się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w związku z czym w Przemyślu dojdzie do spotkania prezydentów Polski oraz Węgier. Następnie wieczorem do kontynuacji rozmów pomiędzy prezydentami Nawrockim i Sulyokiem w Budapeszcie oraz do spotkania z premierem Węgier" - opisał prezydencki minister.

ZOBACZ: Polsat News: Prezydent w przyszłym tygodniu leci do USA. Weźmie udział w kongresie CPAC

Podróż na przyszłym tygodniu Karol Nawrocki wyruszy w jeszcze jedną podróż. Jak dowiedział się Polsat News, w piątek prezydent będzie gościł w USA na kongresie CPAC, czyli Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej. W planach jest spotkanie z prezydentem Trumpem, Polonią i wizyta w fabryce myśliwców F-35.

