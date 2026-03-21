Przewoził alkohol wart niemal milion złotych. Brawurowa akcja Straży Granicznej
44-latek próbował przewieźć przez granicę prawie 6,2 tys. litrów alkoholu bez polskiej akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Naczepa, którą przewoził alkohol, została skradziona na terytorium Niemiec.
Jak przekazał rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Paweł Biskupik, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Słubicach podczas przywróconej tymczasowej kontroli granicznej zatrzymali 44-letniego obywatela Białorusi.
Mężczyzna jechał z Niemiec do Polski z naczepą, w której przewoził prawie 6,2 tys. litrów alkoholu. Jak się okazało, pojazd został skradziony, a jego tablica rejestracyjna została podrobiona na wzór oryginalnej.
Straż Graniczna zatrzymała 44-latka. Nielegalnie przewoził alkohol
W trakcie przeszukiwania naczepy pogranicznicy ujawnili w przestrzeni ładunkowej palety z kartonami. W środku znajdowały się butelki alkoholu różnych marek i gatunków. 44-latek zapytany o to, w jakim celu przewozi tak dużą ilość trunków, zapewniał, że nie miał wiedzy o ładunku, a jego zadaniem było jedynie przetransportowanie towaru przez granicę.
Za zrealizowanie usługi miał otrzymać 50 euro.
Strażnicy oszacowali wartość przewożonego alkoholu na 900 tys. zł. Z kolei straty poniesione przez Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wynoszą około 200 tys. zł.
44-letni Białorusin został zatrzymany i usłyszał już kilka prokuratorskich zarzutów - paserstwa celnego, pomocy w zbyciu rzeczy pochodzących z przestępstwa oraz użycie podrobionej tablicy rejestracyjnej.
Za pierwszy zarzut grozi mu kara grzywny, pozbawienia wolności do lat trzech lub obie wymienione kary. Paserstwo celne i posługiwanie się fałszywą tablicą rejestracyjną są zagrożone karą do pięciu lat więzienia.
