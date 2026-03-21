Jak przekazał rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Paweł Biskupik, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Słubicach podczas przywróconej tymczasowej kontroli granicznej zatrzymali 44-letniego obywatela Białorusi.

Mężczyzna jechał z Niemiec do Polski z naczepą, w której przewoził prawie 6,2 tys. litrów alkoholu. Jak się okazało, pojazd został skradziony, a jego tablica rejestracyjna została podrobiona na wzór oryginalnej.

Straż Graniczna zatrzymała 44-latka. Nielegalnie przewoził alkohol

W trakcie przeszukiwania naczepy pogranicznicy ujawnili w przestrzeni ładunkowej palety z kartonami. W środku znajdowały się butelki alkoholu różnych marek i gatunków. 44-latek zapytany o to, w jakim celu przewozi tak dużą ilość trunków, zapewniał, że nie miał wiedzy o ładunku, a jego zadaniem było jedynie przetransportowanie towaru przez granicę.

Za zrealizowanie usługi miał otrzymać 50 euro.

W ramach tymczasowej kontroli granicznej funkcjonariusze @Nadodrzanski_SG zatrzymali w Świecku jadącą z Niemiec ciężarówkę z naczepą, którą kierował 44-letni Białorusin. Nie dość, że naczepa była pełna alkoholowej kontrabandy, to okazała się skradziona w🇩🇪

Strażnicy oszacowali wartość przewożonego alkoholu na 900 tys. zł. Z kolei straty poniesione przez Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wynoszą około 200 tys. zł.

ZOBACZ: Straż Graniczna zareagowała ws. Bąkiewicza. Jest zgłoszenie do prokuratury

44-letni Białorusin został zatrzymany i usłyszał już kilka prokuratorskich zarzutów - paserstwa celnego, pomocy w zbyciu rzeczy pochodzących z przestępstwa oraz użycie podrobionej tablicy rejestracyjnej.

Za pierwszy zarzut grozi mu kara grzywny, pozbawienia wolności do lat trzech lub obie wymienione kary. Paserstwo celne i posługiwanie się fałszywą tablicą rejestracyjną są zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

