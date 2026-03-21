Tragiczny pożar w Warszawie na Ursynowie. Cztery osoby nie żyją

Na warszawskim Ursynowie wybuchł pożar busa - ustalił Polsatnews.pl. Ogień dotarł do znajdującego się obok budynku remontowanej strzelnicy. Cztery osoby nie żyją - potwierdziła stołeczna policja.

Widok na osiedle mieszkaniowe w Warszawie, nad którym unoszą się kłęby dymu po pożarze busa i strzelnicy.
Pożar na warszawskim Ursynowie

Przy ulicy Migdałowej 4 na warszawskim Ursynowie doszło w sobotę do pożaru. Zapalił się bus, następnie ogień dotarł do znajdującej się obok remontowanej strzelnicy - dowiedział się polsatnews.pl od dyżurnego wydziału prasowego KM PSP m.st. Warszawy.

 

ZOBACZ: Pożar przy centrum handlowym w Warszawie. Ewakuowano setki ludzi

 

Początkowo służby informowały, że pięć osób zostało poszkodowanych. Później okazało się, że cztery osoby zginęły.

 

- Cztery osoby nie żyją, dwie osoby zostały poszkodowane, z czego jedną z nich zabrał śmigłowiec LPR - przekazał Interii dyżurny wydziału prasowego KM PSP m.st. Warszawy.

 

Najprawdopodobniej byli to pracownicy budowlani, którzy przebywali w nieczynnej od dłuższego czasu strzelnicy - dowiedziała się reporterka Polsat News Katarzyna Szatyłowicz.

Warszawa. Pożar strzelnicy na Ursynowie

Na nagraniach z okolicy ul. Migdałowej widać unoszące się nad osiedlem kłęby dymu. Pierwsze informacje o pożarze straż pożarna otrzymała chwilę po godzinie 14:00.

 

Na miejscu pracują służby, które prowadzą akcję gaśniczą i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

WIDEO: "Wygląda jak kabaret". Wiceminister uderza w propozycję prezydenta
Anna Nicz / wka / polsatnews.pl
