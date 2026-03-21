Przy ulicy Migdałowej 4 na warszawskim Ursynowie doszło w sobotę do pożaru. Zapalił się bus, następnie ogień dotarł do znajdującej się obok remontowanej strzelnicy - dowiedział się polsatnews.pl od dyżurnego wydziału prasowego KM PSP m.st. Warszawy.

Początkowo służby informowały, że pięć osób zostało poszkodowanych. Później okazało się, że cztery osoby zginęły.

- Cztery osoby nie żyją, dwie osoby zostały poszkodowane, z czego jedną z nich zabrał śmigłowiec LPR - przekazał Interii dyżurny wydziału prasowego KM PSP m.st. Warszawy.

Najprawdopodobniej byli to pracownicy budowlani, którzy przebywali w nieczynnej od dłuższego czasu strzelnicy - dowiedziała się reporterka Polsat News Katarzyna Szatyłowicz.

Warszawa. Pożar strzelnicy na Ursynowie

Na nagraniach z okolicy ul. Migdałowej widać unoszące się nad osiedlem kłęby dymu. Pierwsze informacje o pożarze straż pożarna otrzymała chwilę po godzinie 14:00.

Na miejscu pracują służby, które prowadzą akcję gaśniczą i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

