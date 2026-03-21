Co najmniej 10 osób zginęło, a około 60 zostało rannych w pożarze w fabryce części samochodowych w mieście Daejeon w środkowej części Korei Południowej - poinformowało w sobotę ministerstwo bezpieczeństwa kraju. Kilku pracowników uznano za zaginionych, 25 rannych w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

ZOBACZ: Pożar autobusu, sześć osób zginęło w Szwajcarii. To nie był przypadek

Lokalne media opublikowały zdjęcia przedstawiające gigantyczne kłęby dymu unoszące się nad zakładem produkcyjnym. W chwili wybuchu pożaru w piątek po godz. 13 czasu miejscowego pracowało tam 170 osób.

Pożar fabryki w Korei Południowej. 270 strażaków walczyło z ogniem

Rząd w Seulu uruchomił scentralizowany system zarządzania kryzysowego po tym, gdy prezydent Lee Jae-myung nakazał wykorzystanie wszystkich dostępnych środków do opanowania pożaru i ratowania życia ludzi. Pożar, w gaszeniu którego uczestniczyło 270 strażaków i kilkadziesiąt specjalistycznych pojazdów, został opanowany.

ZOBACZ: Tragedia na Słowacji. Pożar autobusu z Polakami, nie żyje jedna osoba

Przedstawiciele straży pożarnej przekazali, że właścicielem fabryki jest dostawca części samochodowych Anjun Industrial - producent zaworów silnikowych, których odbiorcą są m.in. koncerny Hyundai Motor i Kia Corp.

