Pożar w koreańskiej fabryce części samochodowych. Są ofiary i ranni

Co najmniej 10 osób zginęło, a około 60 zostało rannych w pożarze fabryki części samochodowych w Korei Południowej, do którego doszło w piątek. W gaszeniu ognia uczestniczyło 270 strażaków. Służby przekazały, że właściciel fabryki jest dostawcą części m.in. dla Hyundai Motor i Kia Corp.

Gigantyczny słup dymu unoszący się nad fabryką części samochodowych w Korei Południowej, widoczne wozy strażackie i podnośniki.
PAP/EPA/YONHAP
Pożar w fabryce części samochodowych w Korei Południowej

Co najmniej 10 osób zginęło, a około 60 zostało rannych w pożarze w fabryce części samochodowych w mieście Daejeon w środkowej części Korei Południowej - poinformowało w sobotę ministerstwo bezpieczeństwa kraju. Kilku pracowników uznano za zaginionych, 25 rannych w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

 

Lokalne media opublikowały zdjęcia przedstawiające gigantyczne kłęby dymu unoszące się nad zakładem produkcyjnym. W chwili wybuchu pożaru w piątek po godz. 13 czasu miejscowego pracowało tam 170 osób.

Pożar fabryki w Korei Południowej. 270 strażaków walczyło z ogniem

Rząd w Seulu uruchomił scentralizowany system zarządzania kryzysowego po tym, gdy prezydent Lee Jae-myung nakazał wykorzystanie wszystkich dostępnych środków do opanowania pożaru i ratowania życia ludzi. Pożar, w gaszeniu którego uczestniczyło 270 strażaków i kilkadziesiąt specjalistycznych pojazdów, został opanowany.

 

Przedstawiciele straży pożarnej przekazali, że właścicielem fabryki jest dostawca części samochodowych Anjun Industrial - producent zaworów silnikowych, których odbiorcą są m.in. koncerny Hyundai Motor i Kia Corp.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
