Polska 2050 Szymona Hołowni się zmienia. Podano nową nazwę

Podczas sobotniego kongresu Polski 2050 w Warszawie przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz jego założyciel Szymon Hołownia poinformowali o zmianie nazwy partii i ogłosili jej nowy rozdział.

- To już siedem lat idziemy razem tą drogą. Chcę wam powiedzieć, że to było siedem lat chudych, to wszystko, co nam się przytrafiło. Teraz czeka nas ten najfajniejszy, najlepszy okres - zapowiadał Hołownia.

Polska 2050 zmienia nazwę. "Zaczyna się najlepszy czas"

- Przechorowaliśmy choroby wieku dziecięcego, zderzyliśmy się z systemem, zobaczyliśmy, że nasza nadzieja potrzebuje też siły i głosu wielu ludzi w tym kraju, o których zaufanie wciąż musimy zabiegać - kontynuował.

Jak dodał, "to jest ten moment, w którym zaczyna się najlepszy czas" dla ugrupowania, które jest "świeżym powietrzem" na polskiej scenie politycznej.

Jak przekazała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, od teraz ugrupowanie Szymona Hołowni będzie się nazywało Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej.

Nowe otwarcie Polski 2050. Hołownia przekazał władzę Pełczyńskiej-Nałęcz

Hołownia podkreślił, że jego czas w Polsce 2050 powoli dobiega końca, jednak przekazuje partię w ręce Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która jest jego zdaniem wybitną liderką.

- Kasia jest liderem wybitnym. Jest osobą niezwykle merytoryczną, niezwykle pracowitą, niezwykle oddaną sprawie. Jest osobą w kryształowy sposób uczciwą i bierze na siebie potężną odpowiedzialność. Bierze odpowiedzialność za tę nadzieję, którą obudziliśmy w 2020, a potem w 2023 roku - mówił.

