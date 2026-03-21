Polsat News: Prezydent w przyszłym tygodniu leci do USA. Spotka się z Donaldem Trumpem

Podczas pobytu prezydenta w USA planowana jest także wizyta Karola Nawrockiego fabryce samolotów F-35 oraz spotkanie z Polonią w Teksasie.

Jak informowała dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk w programie "Kalejdoskop Wydarzeń", wiadomość o wizycie prezydenta w Stanach Zjednoczonych otrzymała "od swoich amerykańskich przyjaciół".

W trakcie corocznej konferencji konserwatywnych aktywistów i polityków Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. W ubiegłym roku na kongresie CPAC Polskę reprezentował ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Po raz ostatni Karol Nawrocki odbył spotkanie z amerykańskim przywódcą w styczniu podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Jak mówił wówczas Nawrocki, relacja Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest stabilna i konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

Z kolei ostatnia wizyta prezydenta RP w Białym Domu miała miejsce we wrześniu 2025 roku. Oprócz tego Nawrocki spotkał się z Trumpem w maju 2025 roku, jeszcze jako kandydat na prezydenta.

