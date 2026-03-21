Bliscy aktora poinformowali o jego śmierci w internetowym oświadczeniu.

"Jesteśmy zdruzgotani dzieląc się informacją o śmierci naszego brata oraz syna Nicholasa Brendona. Odszedł we śnie z przyczyn naturalnych" - poinformowała w mediach społecznościowych rodzina Brendona. "Większość ludzi zna Nicky'ego z jego ról, postaci, które powołał do życia przez wiele lat. W ostatnich latach jego pasją była malowanie oraz sztuka. Uwielbiał dzielić się swoim entuzjazmem oraz talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Był wrażliwym człowiekiem, który pragnął tworzyć" - dodano.

Nicholas Brendon nie żyje. Amerykański aktor miał 54 lata

Brendon był jednym z głównych aktorów popularnego w latach 90-tych serialu "Buffy: Postrach wampirów", w którym wcielał się w postać Xandera, najlepszego przyjaciela głównej bohaterki.

Wystąpił również w wielu innych serialach telewizyjnych, takich jak "Zabójcze umysły" czy "Kill Grill". Zagrał też w kilkunastu produkcjach filmowych.

ZOBACZ: Zmarł Eric Dane. Aktor znany z "Chirurgów" miał 53 lata

W ostatnich latach o Brendonie głośno było za sprawą jego stanu zdrowia i kłopotów z prawem. Aktor otwarcie mówił o swojej depresji i oraz uzależnieniem od alkoholu i innych używek. W 2023 roku aktor przyznał również, że cierpi na wrodzoną wadę serca.

W związku z zarzutami o przemoc domową, jazdę pod wpływem alkoholu i posiadanie narkotyków kilkukrotnie trafiał do aresztu.

"Chociaż nie jest tajemnicą, że Nicholas w przeszłości zmagał się z problemami, przyjmował leki i był leczony, aby poradzić sobie z diagnozą, i w chwili śmierci z optymizmem patrzył w przyszłość" – napisali bliscy aktora.

