Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i południowa będzie w zasięgu niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu rozciągającego się od Atlantyku, przez Bałtyk, po zachodnią Rosję, jednak w południowej części kraju zaznaczy się wpływ górnej zatoki niżowej.

Prognoza pogody na weekend, 21 i 22 marca

Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Prognozowane są niewielkie wahania ciśnienia, tylko na północnym wschodzie wyraźniejszy wzrost. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. W kraju przewiduje się wzrost ciśnienia.

W sobotę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na południowym zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające, słabe przelotne opady deszczu możliwe początkowo także na północnym wschodzie i południu. W górach ponadto opady śniegu.

Na północy, a zwłaszcza w strefie wybrzeża, początkowo pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 9 st. C do 11 st. C, chłodniej na Wybrzeżu, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 7 st. C, a na Podhalu około 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Zima nie daje o sobie zapomnieć

W sobotę w Warszawie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, na ogół z kierunków wschodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około -1 st. C. Wiatr słaby, przeważnie wschodni.

W kraju w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na wschodzie i południowym wschodzie miejscami umiarkowane i duże. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m, zwłaszcza na północy i południu kraju. Temperatura minimalna od -4 st. C na północy i -6 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 1 st. C lokalnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, wschodni i południowo-wschodni, na północy miejscami zmienny.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju okresami duże. Rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 m, zwłaszcza na północy kraju. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim, około 8 st. C, a na Podhalu około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W niedzielę w stolicy spodziewane jest zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, wschodni oraz południowo-wschodni.

