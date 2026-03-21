Iran, według Izraela, po raz pierwszy od wybuchu wojny 28 lutego użył pocisków balistycznych dalekiego zasięgu. Do wpisu w mediach społecznościowych Siły Obronne Izraela (IDF) załączyły mapę zasięgu, która obejmuje niemal całą Europę oraz znaczną część Azji i Afryki.

Izrael oskarża Iran o użycie nowej broni. "Mogą sięgnąć Londynu, Paryża, Berlina"

"Podczas operacji Wschodzący Lew (wojny dwunastodniowej - red.) w czerwcu 2025 roku Siły Obronne Izraela ujawniły, że reżim irański zamierza opracować pociski o zasięgu 4000 km, które stanowią zagrożenie dla dziesiątek krajów w Europie, Azji i Afryce. Reżim irański zaprzeczył tym doniesieniom" - czytamy w komunikacie izraelskiego wojska.

Według Izraela władza w Teheranie używa teraz rakiet na cele zlokalizowane w regionie Bliskiego Wschodu, ale pozwalają one razić cele także znacznie bardziej oddalone od Iranu. "Mówiliśmy to: irański reżim terrorystyczny stanowi globalne zagrożenie. Teraz, z pociskami, które mogą dosięgnąć Londynu, Paryża czy Berlina" - wyliczyły IDF.

Izraelskie wojsko nie sprecyzowało, w jakich atakach zostały wykorzystane irańskie pociski dalekiego zasięgu, nie podały też żadnych ich parametrów poza zasięgiem. "Irański reżim terrorystyczny przeprowadził ataki na 12 krajów w regionie i rozwija zdolności, które stanowią znacznie szersze zagrożenie" - przekazała armia Izraela.

Iran zaatakował miasto Dimona. W pobliżu znajduje się reaktor jądrowy

W sobotę Iran zaatakował miasto Dimona. Obrona przeciwlotnicza Izraela nie strąciła pocisku, który uderzył w budynek należący do miasta. Według informacji podanych przez "Jerusalem Post" ranne zostały 54 osoby, w tym jedna ciężko. Nagranie z ataku opublikowała irańska agencja prasowa IRNA.

Close-up footage of an Iranian missile striking Israel's Dimona region pic.twitter.com/KIdnLgybmN — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 21, 2026

Nie ma potwierdzenia, że w Dimonę uderzył nowy pocisk balistyczny Iranu. Armia deklaruje, że "incydent zostanie zbadany" jednak obawy wzbudził także fakt, że w nieopodal miasta znajduje się Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa. Atak potwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

"MAEA jest świadoma doniesień o incydencie w mieście Dimona w Izraelu, w którym doszło do uderzenia pocisku rakietowego, i nie otrzymała żadnych informacji o uszkodzeniu ośrodka badań jądrowych na Negewie. Informacje z państw regionu wskazują, że nie wykryto żadnych nieprawidłowych poziomów promieniowania" - podała Agencja, zapewniając, iż monitoruje sytuację.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni