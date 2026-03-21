"Bardzo trudny wieczór". Binjamin Netanjahu wydał oświadczenie

Według izraelskich służb irański pocisk balistyczny uderzył w centrum Aradu, pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Siły powietrzne wszczęły dochodzenie, które pozwoli ustalić, dlaczego obronie przeciwlotniczej nie udało się przejąć irańskiego pocisku.

Według wstępnych ustaleń pocisk miał przenosić konwencjonalną głowicę z setkami kilogramów materiałów wybuchowych.

Dziesiątki rannych w ataku na Izrael. Netanjahu: Bardzo trudny wieczór

Oświadczenie w sprawie ataku opublikował premier Izraela Binjamin Netanjahu, który przekazał, że pozostaje z kontakcie z władzami Aradu.

"To bardzo trudny wieczór w walce o naszą przyszłość. Rozmawiałem z burmistrzem Aradu, Jairem Majanem, i poprosiłem go o przekazanie w imieniu wszystkich obywateli Izraela naszych modlitw o pokój dla rannych" - przekazał premier Izraela w mediach społecznościowych.

"Wzmacniam siły ratownicze i ratunkowe działające obecnie w terenie i apeluję do wszystkich o podporządkowanie się poleceniom Dowództwa Frontu Wewnętrznego. Jesteśmy zdecydowani kontynuować walkę z naszymi wrogami na wszystkich frontach" - zadeklarował Netajahu.

Irańskie pociski balistyczne uderzyły w Izrael. Celem miasta Arad i Dimona

Wcześniej irański pocisk uderzył w budynek w mieście Dimona oddalonym od Aradu ok. 30 km. Tam także obrona przeciwlotnicza nie zdołała zestrzelić rakiety i trafiła ona w budynek należący do miasta. Ranne zostały 54 osoby, w tym jedna ciężko.

Nieopodal Dimony znajduje się Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa. Atak potwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

"MAEA jest świadoma doniesień o incydencie w mieście Dimona w Izraelu, w którym doszło do uderzenia pocisku rakietowego, i nie otrzymała żadnych informacji o uszkodzeniu ośrodka badań jądrowych na Negewie. Informacje z państw regionu wskazują, że nie wykryto żadnych nieprawidłowych poziomów promieniowania" - podała Agencja, zapewniając, iż monitoruje sytuację.

