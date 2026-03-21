Policja otrzymała zgłoszenie w sobotę około godziny 12.00 od sąsiadów, którzy wyczuli nieprzyjemny zapach w jednym z oświęcimskich bloków. Fetor był wyczuwalny na klatce schodowej.

- Po wejściu do mieszkania okazało się, że znajdują się w nim zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu - przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Oświęcim. Dwa ciała odkryte w mieszkaniu. To matka i córka

Jak dowiedział się polsatnews.pl, ze względu na stan ciał niemożliwe było stwierdzenie przyczyny i okoliczności śmierci. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że zwłoki należały do 77-letniej matki i jej 49-letniej córki.

Policja potwierdziła, że prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji, która ma wyjaśnić dokładną przyczynę zgonu obu osób. Przed przybyciem funkcjonariuszy na miejsce mieszkanie było zamknięte od wewnątrz.

Oprócz szczątków kobiet policja znalazła w mieszkaniu truchło kota. - W toku dalszego postępowania śledczy ustalą personalia osób, a także przyczyny i okoliczności ich zgonów - przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka.

