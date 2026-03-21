Chwile grozy nad stawem. Auto wpadło do wody, w środku cztery osoby

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przekazała, że do zdarzenia doszło w piątek tuż po godz. 20 na ul. gen. Józefa Hallera w Bestwinie (woj. śląskie).

W pojeździe przebywały cztery osoby - dwóch mężczyzna oraz dwie kobiety. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przed przybyciem służb w wydobyciu wszystkich osób pomogli świadkowie zdarzenia.

Śląskie: Samochód wpadł do stawu

"Na miejscu działania prowadziło pięć zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja" - napisała w mediach społecznościowych straż pożarna.

Służby zaapelowały do kierowców o zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów.

