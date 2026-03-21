- Na pasażu Stefana Wiecheckiego 'Wiecha' doszło do brutalnego ataku na 20-latka z Ukrainy będącego w kryzysie bezdomności. Na zabezpieczonym w tej sprawie monitoringu widać, jak w pewnym momencie do pokrzywdzonego podchodzi mężczyzna i zaczyna go uderzać - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.

Jak dodał, "cała sytuacja miała charakter bardzo brutalny". Na opublikowanym przez funkcjonariuszy zarejestrowano nie tylko napaść, ale także obojętność dziesiątek przechodniów. Ofiara w następstwie ataku straciła przytomność i spadła za ławkę, na której wcześniej siedziała. Wówczas przechodnie powiadomili służby.

Warszawa. Pobicie 20-latka z Ukrainy w centrum stolicy. Ustalono motyw

Poszkodowanego Ukraińca w stanie krytycznym przetransportowano do szpitala. Policja potwierdziła, że obrażenia głowy mężczyzny realnie zagrażały jego życiu. W poszukiwania sprawcy włączyli się policjanci z pionu kryminalnego. Po kilku godzinach od zgłoszenia podejrzanego zatrzymano w pobliskim Parku Świętokrzyskim. Jest to 48-letni Polak - także w kryzysie bezdomności.

"Kilka dni przed atakiem między mężczyznami doszło do słownej sprzeczki na tle obyczajowym. Starszy z nich miał zwrócić uwagę młodszemu o jego niestosowne zachowanie. Podejrzany po kilku dniach zauważył 20-latka siedzącego na ławce w centrum Warszawy i postanowił 'wymierzyć sprawiedliwość'" - ustalili mundurowi.

48-latkowi postawiono spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi od trzech do 20 lat więzienia. Sąd zgodził się na jego trzymiesięczne aresztowanie. "Przypominamy, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia odpowiednio reagować i nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. Zwykły telefon na 112 ratuje życie" - apeluje policja.

