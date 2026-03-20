Dom Artystów Weteranów w Skolimowie przekazał informację o śmierci aktorki w piątek. Halina Kowalska-Nowak zmarła w wieku 84 lat.

"Pani Halina zamieszkała u nas w kwietniu 2017 roku razem ze swoim mężem, Władysławem Nowakiem. To właśnie tutaj, w DAW, zawarli sakramentalny związek małżeński" - przekazał DAW w komunikacie w mediach społecznościowych.

"Zapamiętamy ją nie tylko jako znakomitą artystkę, lecz przede wszystkim jako człowieka pełnego godności, wrażliwości i wewnętrznej siły. Była ważną częścią naszej codzienności – naszej wspólnoty, naszego Domu, który współtworzyła swoją obecnością, ciepłem i życzliwością" - czytamy we wpisie DAW,

"Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako ktoś naprawdę wyjątkowy" - dodano w komunikacie.

Halina Kowalska urodziła się w 1941 r. w Brzezinach.

W 1966 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

Aktorka rozpoczęła karierę w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Tam zdobyła nagrodę SPATiF za rolę w "Romeo i Julii". Występowała również na scenach Teatru Współczesnego we Wrocławiu, Teatru Komedia oraz Teatru Kwadrat w Warszawie.



"Na ekranie zadebiutowała na początku lat 60., zdobywając sympatię widzów rolami w popularnych filmach komediowych, takich jak 'Nie lubię poniedziałku' czy 'Nie ma róży bez ognia'. Wystąpiła także w licznych produkcjach telewizyjnych, a szczególne miejsce w pamięci widzów zajmuje jej rola w serialu 'Alternatywy 4'". - podaje DAW.

