UK Health Security Agency (UKHSA) prowadzi śledztwo w sprawie choroby meningokokowej, która wystąpiła w brytyjskim hrabstwie Kent.

Jak dotąd potwierdzono już kilkanaście przypadków zachorowań, a kolejnych kilkanaście jest weryfikowanych. Dwie osoby zmarły z powodu zakażenia. Ognisko powiązano epidemiologicznie z Club Chemistry w Canterbury. To tam najprawdopodobniej doszło do transmisji zakażenia w dniach od 5 do 7 marca.

Najnowsze doniesienia brytyjskiego rządu dotyczące zachorowań

"18 marca 2026 roku o godzinie 12:30 UKHSA została poinformowana o 15 potwierdzonych i 12 prawdopodobnych przypadkach inwazyjnej choroby meningokokowej z epidemiologicznymi powiązaniami z Canterbury w hrabstwie Kent - przekazano na stronie brytyjskiego rządu.

W 9 na 15 potwierdzonych przypadkach zachorowań stwierdzono meningokoki grupy B (MenB).

Wszyscy studenci Uniwersytetu w Kent oraz osoby, które bawiły się klubie Chemistry w Canterbury między 5 a 7 marca, zostali objęci profilaktyczną antybiotykoterapią. Ponadto działania te prowadzone są u osób, które miały z nimi kontakt oraz w przypadku już chorujących lub z podejrzeniem zakażenia MenB.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii wprowadzony został również program szczepień dla długoterminowej ochrony. Programem zostało objętych już około 5000 osób - studenci i pracownicy akademików kampusu Uniwersytetu w Kent.

Objawy i konsekwencje inwazyjnej choroby meningokokowej

Chorobę meningokokową wywołują bakterie Neisseria meningitidis, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji: zapalenia opon mózgowych oraz sepsy (zakażenia krwi). W razie przedostania się patogenów do organizmu niezdolnego do ich samodzielnego unieszkodliwienia infekcja bardzo szybko się rozwija, wywołując objawy takie jak:

wysypka

wysoka gorączka

silny ból głowy

sztywna szyja

wymioty i biegunka

ból stawów i mięśni

światłowstręt

zimne ręce i stopy

majaczenie

senność i trudność z wybudzeniem

Jak zaznacza UKHSA:

"Młodzi ludzie idący po raz pierwszy na studia uniwersyteckie [...] są szczególnie narażeni na zapalenie opon mózgowych, ponieważ mają wówczas styczność z wieloma innymi studentami, z których niektórzy nieświadomie są nosicielami bakterii znajdujących się w nosie i gardle"

red. / polsatnews.pl