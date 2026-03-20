Zaczyna się jak przeziębienie, kończy sepsą. Ognisko groźnej choroby w Anglii
Inwazyjna choroba meningokokowa pojawiła się w Europie. Jej szybki rozwój i dramatyczny przebieg stwarzają zagrożenie nawet dla zdrowych, dorosłych osób. Pierwsze przypadki w tym ognisku odnotowano w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. Chorują głównie studenci, co rodzi ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń.
UK Health Security Agency (UKHSA) prowadzi śledztwo w sprawie choroby meningokokowej, która wystąpiła w brytyjskim hrabstwie Kent.
Jak dotąd potwierdzono już kilkanaście przypadków zachorowań, a kolejnych kilkanaście jest weryfikowanych. Dwie osoby zmarły z powodu zakażenia. Ognisko powiązano epidemiologicznie z Club Chemistry w Canterbury. To tam najprawdopodobniej doszło do transmisji zakażenia w dniach od 5 do 7 marca.
Najnowsze doniesienia brytyjskiego rządu dotyczące zachorowań
"18 marca 2026 roku o godzinie 12:30 UKHSA została poinformowana o 15 potwierdzonych i 12 prawdopodobnych przypadkach inwazyjnej choroby meningokokowej z epidemiologicznymi powiązaniami z Canterbury w hrabstwie Kent - przekazano na stronie brytyjskiego rządu.
W 9 na 15 potwierdzonych przypadkach zachorowań stwierdzono meningokoki grupy B (MenB).
Wszyscy studenci Uniwersytetu w Kent oraz osoby, które bawiły się klubie Chemistry w Canterbury między 5 a 7 marca, zostali objęci profilaktyczną antybiotykoterapią. Ponadto działania te prowadzone są u osób, które miały z nimi kontakt oraz w przypadku już chorujących lub z podejrzeniem zakażenia MenB.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii wprowadzony został również program szczepień dla długoterminowej ochrony. Programem zostało objętych już około 5000 osób - studenci i pracownicy akademików kampusu Uniwersytetu w Kent.
Objawy i konsekwencje inwazyjnej choroby meningokokowej
Chorobę meningokokową wywołują bakterie Neisseria meningitidis, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji: zapalenia opon mózgowych oraz sepsy (zakażenia krwi). W razie przedostania się patogenów do organizmu niezdolnego do ich samodzielnego unieszkodliwienia infekcja bardzo szybko się rozwija, wywołując objawy takie jak:
- wysypka
- wysoka gorączka
- silny ból głowy
- sztywna szyja
- wymioty i biegunka
- ból stawów i mięśni
- światłowstręt
- zimne ręce i stopy
- majaczenie
- senność i trudność z wybudzeniem
Jak zaznacza UKHSA:
"Młodzi ludzie idący po raz pierwszy na studia uniwersyteckie [...] są szczególnie narażeni na zapalenie opon mózgowych, ponieważ mają wówczas styczność z wieloma innymi studentami, z których niektórzy nieświadomie są nosicielami bakterii znajdujących się w nosie i gardle"
