Zaczyna się jak przeziębienie, kończy sepsą. Ognisko groźnej choroby w Anglii

Inwazyjna choroba meningokokowa pojawiła się w Europie. Jej szybki rozwój i dramatyczny przebieg stwarzają zagrożenie nawet dla zdrowych, dorosłych osób. Pierwsze przypadki w tym ognisku odnotowano w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. Chorują głównie studenci, co rodzi ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń.

Grafika przedstawiająca bakterie meningokoków obok osoby leżącej w szpitalnym łóżku.
Choroba meningokokowa w Wielkiej Brytanii. Służby podjęły pilne działania

UK Health Security Agency (UKHSA) prowadzi śledztwo w sprawie choroby meningokokowej, która wystąpiła w brytyjskim hrabstwie Kent.  

 

Jak dotąd potwierdzono już kilkanaście przypadków zachorowań, a kolejnych kilkanaście jest weryfikowanych. Dwie osoby zmarły z powodu zakażenia. Ognisko powiązano epidemiologicznie z Club Chemistry w Canterbury. To tam najprawdopodobniej doszło do transmisji zakażenia w dniach od 5 do 7 marca. 

Najnowsze doniesienia brytyjskiego rządu dotyczące zachorowań 

"18 marca 2026 roku o godzinie 12:30 UKHSA została poinformowana o 15 potwierdzonych i 12 prawdopodobnych przypadkach inwazyjnej choroby meningokokowej z epidemiologicznymi powiązaniami z Canterbury w hrabstwie Kent - przekazano na stronie brytyjskiego rządu. 

 

W 9 na 15 potwierdzonych przypadkach zachorowań stwierdzono meningokoki grupy B (MenB). 

 

Wszyscy studenci Uniwersytetu w Kent oraz osoby, które bawiły się klubie Chemistry w Canterbury między 5 a 7 marca, zostali objęci profilaktyczną antybiotykoterapią. Ponadto działania te prowadzone są u osób, które miały z nimi kontakt oraz w przypadku już chorujących lub z podejrzeniem zakażenia MenB. 

 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii wprowadzony został również program szczepień dla długoterminowej ochrony. Programem zostało objętych już około 5000 osób - studenci i pracownicy akademików kampusu Uniwersytetu w Kent. 

Objawy i konsekwencje inwazyjnej choroby meningokokowej 

Chorobę meningokokową wywołują bakterie Neisseria meningitidis, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji:  zapalenia opon mózgowych oraz sepsy (zakażenia krwi). W razie przedostania się patogenów do organizmu niezdolnego do ich samodzielnego unieszkodliwienia infekcja bardzo szybko się rozwija, wywołując objawy takie jak:

  • wysypka
  • wysoka gorączka
  • silny ból głowy
  • sztywna szyja
  • wymioty i biegunka
  • ból stawów i mięśni
  • światłowstręt
  • zimne ręce i stopy
  • majaczenie
  • senność i trudność z wybudzeniem

Jak zaznacza UKHSA: 

 

"Młodzi ludzie idący po raz pierwszy na studia uniwersyteckie [...] są szczególnie narażeni na zapalenie opon mózgowych, ponieważ mają wówczas styczność z wieloma innymi studentami, z których niektórzy nieświadomie są nosicielami bakterii znajdujących się w nosie i gardle"

 

Choroba meningokokowa może mieć tragiczne skutki

 

