Zaatakował "krowę" przed lodziarnią. Policja pokazała nagranie

Mazowiecka policja poinformowała w piątek o incydencie, do którego doszło na początku tygodnia w Garwolinie.

Około godz. 17:00 w poniedziałek tamtejsi policjanci otrzymali głoszenie o agresywnym, nietrzeźwym mężczyźnie, który uszkodził figurę krowy znajdującą się przed jedną z lodziarni. Straty oszacowano na 3 tys. zł.

Zaatakował "krowę", groził policji. 29-latek zatrzymany

Pracownicy lokalu ujęli sprawcę i przekazali przybyłej na miejsce policji. - Po przybyciu funkcjonariuszy 29-latek nie reagował na polecenia i eskalował agresję, próbując wymusić odstąpienie od czynności służbowych. Mężczyzna został obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu - przekazała podkom. Małgorzata Pychner z mazowieckiej policji.

Mundurowi ustalili, że zatrzymany był już wcześniej notowany. Na swoim koncie ma przestępstwa przeciwko mieniu, znęcanie i przestępstwa narkotykowe.

- Okazało się również, że dwa dni wcześniej złamał prawomocny zakaz sądowy, nachodząc swoją matkę w jej mieszkaniu - dodała podkom. Pychner.

Seria zarzutów dla 29-latka. Grozi mu pięć lat więzienia

- 29-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności oraz stosowania gróźb w celu zmuszenia policjantów do odstąpienia od czynności. Przedstawiono mu także zarzut niestosowania się do orzeczeń sądu - poinformowała policjantka.

Podejrzanemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

pgo / polsatnews.pl