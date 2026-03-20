Wyrok NSA w sprawie małżeństw jednopłciowych. PiS zapowiada wniosek do TK

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie niższej instancji dotyczące wpisania do rejestru stanu cywilnego małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. W efekcie małżeństwo pary jednopłciowej zawarte w Berlinie zostanie uznane w Polsce.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie interpretacji artykułu konstytucji dokonanej przez NSA.

- Artykuł 18 Konstytucji RP jasno definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, zapewniając mu ochronę i opiekę państwa - przekazał Mariusz Błaszczak.

- Próby wywrócenia tego porządku naturalnego, jak również prawnego, przez aktywizm sędziowski i powoływanie się na wyroki TSUE i ETPCz (niebędące źródłami prawa), to lewicowa ofensywa ideologiczna, której należy postawić tamę. Na bezprawie w imię tęczowej wizji świata się nie zgodzimy! - przekazał wiceprezes PiS.

Wyrok ws. małżeństw jednopłciowych. PiS złoży wniosek do TK

Podczas konferencji prasowej polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak podkreślił, że wyroku NSA nie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, jednak wniosek dotyczyć będzie przepisów, na podstawie których sąd wydał orzeczenie.

- Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok bezprawny i niekonstytucyjny, przepisując nam tutaj rozwiązania, które są obce polskiej konstytucji, polskiej kulturze prawnej. Nigdy Polacy nie zgodzili się na to, żeby małżeństwa homoseksualne były zrównane z małżeństwami, o których mowa w art. 18 konstytucji - powiedział podczas konferencji poseł Marcin Warchoł, który opracował wniosek.

Do wyroku NSA odniósł się także wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. - Nie da się zarejestrować czegoś, czego nie ma. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i tylko jako taki podlega opiece i ochronie Rzeczpospolitej. O tym stanowi artykuł 18. Konstytucji RP - powiedział Czarnek na konferencji prasowej w piątek w Lublinie

NSA zdecydował w sprawie małżeństw jednopłciowych

Piątkowe orzeczenie NSA dotyczy Polaków, którzy zawarli związek małżeński w Niemczech, a następnie chcieli uznania aktu małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego. Otrzymali odmowę, jednak zakrążyli decyzję. Odmowę utrzymał sąd wojewódzki i sprawa trafiła do NSA.

W 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE zapytanie o uznawanie aktów małżeństw jednopłciowych, a ten w listopadzie 2025 r. orzekł, że każde państwo ma obowiązek transkrypcji i uznania dokumentu, nawet jeśli małżeństwa jednopłciowe nie zostały w nim zalegalizowane.

W najnowszym wyroku NSA unieważnił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę małżeństwa. Orzekł przy tym, że art 18. konstytucji nie stanowi przeszkody dla uznania małżeństwa jednopłciowego.

- Z przepisu tego, zdaniem sądu orzekającego, nie można wywieść normy, że stanowi on bezwzględną przeszkodę w uznaniu małżeństwa osób tej samej płci, zawartego w innym państwie UE zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, w tym także w przeniesieniu aktu tego małżeństwa do polskiego rejestru w drodze transkrypcji – zaznaczył sędzia NSA.

