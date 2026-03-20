- Jeśli ktoś myśli inaczej, to jest kompletnym głupcem. Nie myślę o tym, jak ją zachować. Mam już tego dość - oświadczył na spotkaniu z pracownikami białoruskich mediów dyktator.

Łukaszenka przekonywał zebranych, że "nie patrzy na władzę z punktu widzenia własnej korzyści i nie rzuca się na nią".

"Wybierzecie sobie nowego prezydenta". Zaskakujący apel Łukaszenki

- To jest to, co powierzył mi naród. Powiedział: proszę, rządz, odpowiadaj za kraj i za nas. Cichy, spokojny kraj. Ale wbrew wszystkiemu, w tym moim własnym słowom, nie trzymam się tej władzy - podkreślił. - Jeśli większości obywateli się to nie spodoba - wkrótce będą wybory, wybierzecie nowego prezydenta. Nie boję się tego, tak naprawdę jest - dodał.

Łukaszenka odniósł się też do swoich publicznych wystąpień, w których ruga m.in. kierowniczą kadrę państwowych przedsiębiorstw rolnych. Stwierdził, że w dzisiejszych czasach jest to konieczne.

- Cielęta padły - nie będzie mięsa, mleka i tak dalej. To znaczy, że narażacie kraj - grozi za to kara. Nie mogę już odejść od tej polityki. Teraz mamy takie czasy, wojenne. A ja nie chcę wojny - przekonywał przywódca.

Melania Trump zwróciła się do białoruskiego dyktatora

Łukaszenka zdradził też, że żona prezydenta USA, Melania Trump, zwróciła się do niego z osobistą prośbą. Miała go poprosić o przeprowadzenie rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

- Melania przekazała mi właśnie listę dzieci, które rzekomo w wyniku wojny na Ukrainie zaginęły w Rosji. Prosi mnie, abym podczas spotkania z Władimirem Putinem przekazał mu tę listę i porozmawiał z nim, abyśmy odnaleźli w Rosji te dzieci, które najprawdopodobniej uciekły przed wojną - powiedział Lukaszenka.

- Przecież nie można po prostu oddać ich Zełenskiemu. On ma gdzieś te dzieci. Gdyby były potrzebne, już dawno zakończyłby tę wojnę - dodał po chwili.

