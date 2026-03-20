Ważny komunikat ministerstwa. "Utrudnienia na terenie całego kraju"

Polska

"Informujemy, że 20 marca br. występują na terenie całego kraju utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych" - poinformowała w mediach społecznościowych rzecznik prasowy MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że trwają prace nad usunięciem awarii.

Budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z komunikatem o awarii systemu paszportowego.
Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka o zakłóceniach w systemie paszportowym

Rzecznik MSWiA wyjaśniła, że zakłócenia dotyczą składania wniosków paszportowych przez osoby dorosłe. "Pracujemy nad jak najszybszym usunięciem awarii" - zapewniła w komunikacie Karolina Gałecka.

 

Rejestr Dokumentów Paszportowych został uruchomiony w 2022 roku i zastąpił Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych dokumentów paszportowych.

Jego celem było uproszczenie składania wniosków o paszport. W systemie można również sprawdzić, jak przetwarzane są nasze dane, oraz czy dokument jest ważny.

 

System przypomina także o zbliżającym się terminie ważności oraz pozwala zgłosić zgubienie lub kradzież paszportu bez składania wizyty w urzędzie.

 

