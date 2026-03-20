Ważny komunikat ministerstwa. "Utrudnienia na terenie całego kraju"
"Informujemy, że 20 marca br. występują na terenie całego kraju utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych" - poinformowała w mediach społecznościowych rzecznik prasowy MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że trwają prace nad usunięciem awarii.
Rzecznik MSWiA wyjaśniła, że zakłócenia dotyczą składania wniosków paszportowych przez osoby dorosłe. "Pracujemy nad jak najszybszym usunięciem awarii" - zapewniła w komunikacie Karolina Gałecka.
Rejestr Dokumentów Paszportowych został uruchomiony w 2022 roku i zastąpił Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych dokumentów paszportowych.
Utrudnienia ze składaniem wniosków o paszport. Komunikat MSWiA
Jego celem było uproszczenie składania wniosków o paszport. W systemie można również sprawdzić, jak przetwarzane są nasze dane, oraz czy dokument jest ważny.
System przypomina także o zbliżającym się terminie ważności oraz pozwala zgłosić zgubienie lub kradzież paszportu bez składania wizyty w urzędzie.
