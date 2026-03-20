Amerykański przywódca miał skomentować w ten sposób temat pomocy Ukrainy w walce z irańskimi dronami w wywiadzie z prezenterką MS NOW Stephanie Ruhle, która relacjonowała rozmowę z Trumpem na antenie.

ZOBACZ: Rosyjski okręt blisko kraju NATO. Śledzili go przez kilka dni

- Zapytałam o pomoc i wsparcie Ukrainy, a on (Trump - red.) odpowiedział: "Oni (strona ukraińska - red.) nic nie zrobili. Wszystko, co Zełenski powiedział o tym, co Ukraina zrobiła, żeby nam pomóc, robi to wyłącznie w celach politycznych i wizerunkowych. Oni nic nie zrobili" - referowała dziennikarka.

Trump: Z Zełenskim trudniej współpracować niż z Putinem

Jak dodała, Trump krytykował też ukraińskiego prezydenta, twierdząc, że "z Zełenskim trudniej się współpracuje niż z Władimirem Putinem".

Według Kijowa, Ukraina rozmieściła swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach Bliskiego Wschodu, a Zełenski oświadczył, że o pomoc zwróciły się do niego USA w związku z wojną z Iranem. Mówił też, że jeszcze w zeszłym roku proponował USA zawarcie umowy na temat dronów przechwytujących.

ZOBACZ: Zełenski powołał nowego ministra obrony. W planach wielka reforma wojskowa

W wywiadzie z MS NOW Trump ponownie skrytykował też kraje NATO za odmowę przysłania okrętów do operacji otwarcia blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Sojusz nazwał "papierowym tygrysem" i twierdził, że Putin nie boi się Europy ani europejskich sojuszników.

"Trump ma większe zaufanie do Putina niż do sojuszników"

Ruhle oceniła, że "(Trump - red.) wyraził większe zaufanie do Putina niż do któregokolwiek z naszych europejskich sojuszników".

Krytykę pod adresem NATO prezydent USA powtórzył w wywiadzie telefonicznym dla stacji Fox News. Ponownie też chwalił Japonię, oceniając ją jako lepszego sojusznika niż państwa NATO. Zapytany, czy Japonia zapewniła USA o wsparciu militarnym, biorąc pod uwagę, że 90 proc. jej ropy jest importowana przez Ormuz, Trump odpowiedział, że Japonia ma ograniczenia konstytucyjne, ale "będzie po naszej stronie, gdybyśmy jej potrzebowali".

