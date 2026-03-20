Program realizowany jest przez samorząd województwa podlaskiego oraz Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT). Ma na celu wsparcie lokalnej turystyki.

Marszałek województwa Łukasz Prokorym zwraca uwagę, że pierwsza odsłona Podlaskiego Bonu Turystycznego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków. W tym czasie liczba rezerwacji noclegów w regionie wzrosła o ponad 51 proc., a przeciętny turysta wydawał podczas jednego pobytu około 1,5 tys. zł w lokalnych przedsiębiorstwach.

Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Bon można wykorzystać wyłącznie zgodnie z określonymi zasadami zamieszczonymi w regulaminie programu. Przede wszystkim przysługuje on osobie fizycznej, na której dane został wygenerowany, nikomu innemu.

"Bon nie może być przekazany osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi nie może być odsprzedany, czy podarowany. Bon jest niezbywalny" - czytamy na stronie Podlaskiego Bonu Turystycznego.

Jak działa dofinansowanie? Polega ono na obniżeniu ceny pobytu, a nie otrzymaniu bezpośrednio gotówki do ręki. Jak podkreślono "bon uprawnia do dofinansowania usługi noclegowej poprzez obniżenie ceny […] wyłącznie gdy turysta zarezerwuje i opłaci pobyt bezpośrednio w obiekcie noclegowym”.

Warto dodatkowo pamiętać, że niewykorzystany bon lub użyty niezgodnie z zasadami traci ważność.

Trzy tury naboru w 2026 roku

W tegorocznej edycji przewidziano trzy tury:

pierwszy startuje 21 marca - dla pobytów od 1 kwietnia do 30 czerwca,

drugi odbędzie się 20 czerwca - na wakacje (1 lipca - 31 sierpnia),

trzeci ruszy 22 sierpnia - dla wyjazdów od 1 września do końca roku.

Bony będą generowane online za pośrednictwem specjalnej strony internetowej programu: www.generuj.podlaskibonturystyczny.pl.

Podlaski Bon Turystyczny 2026. Ile można zyskać?

W przeciwieństwie do poprzedniej edycji, wysokość dopłaty nie będzie zależeć od standardu obiektu, lecz od terminu pobytu.

wiosną i latem (kwiecień - sierpień): można otrzymać 300 zł

jesienią i zimą (wrzesień - grudzień): dopłata wzrasta do 400 zł

Wyższe wsparcie poza sezonem ma zachęcić turystów do odwiedzin także w mniej popularnych miesiącach.

Warunkiem skorzystania z bonu jest odpowiednia długość pobytu, co najmniej dwie noce wiosną i jesienią oraz minimum trzy noce w sezonie letnim. Rezerwacja musi zostać dokonana w obiekcie uczestniczącym w programie.

Budżet i dostępność miejsc

Na realizację programu przeznaczono zróżnicowane środki w zależności od sezonu:

800 tys. zł na wiosnę

400 tys. zł na lato

1 mln zł na jesień i zimę

Oznacza to, że w pierwszej turze wsparcie może trafić do ponad 2,6 tys. osób.

Ile obiektów noclegowych jest do wyboru? Na dzień 20.03.2026 jest blisko 249 miejsc, ale baza jest jeszcze aktualizowana. W dalszym ciągu do programu mogą zgłaszać się kolejne firmy.

Uczestnicy mają do wyboru m.in.: hotele (jedno-,dwu-,trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe), apartamenty, domki na wyłączność, pensjonaty, pola biwakowe, pokoje gościnne, schroniska motele - i wiele innych.

Jeśli powtórzy się scenariusz z poprzedniego roku, bony mogą zniknąć w ciągu kilku godzin. Warto więc przygotować się wcześniej i śledzić moment startu naboru.

red. / polsatnews.pl