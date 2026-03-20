Zniosą sankcje na ropę z Iranu? Zdumiewająca deklaracja Amerykanów

Świat

Scott Bessent, przyznał, iż USA rozważają zniesienie sankcji z około 140 mln baryłek irańskiej ropy naftowej, która znajduje się w tankowcach. Zdaniem sekretarza skarbu taks decyzja mogłaby przynieść nadwyżkę ropy, a to pozwoliłoby utrzymać niskie ceny paliw na około dwa tygodnie - przyznał w rozmowie z Fox News.

Mężczyzna w garniturze patrzy w górę, w tle statek towarowy na morzu z portowymi instalacjami.
Gaetano Adriano Pulvirenti, File/AP, ALLISON ROBBERT/EPA/PAP
Sekretarz skarbu USA o decyzjach ws. ropy i sankcji na Iran

Amerykański sekretarz skarbu przyznał, że mimo wysoko utrzymującej się ceny ropy Stany Zjednoczone nie mają zamiaru przeprowadzić interwencji na rynku finansowym.

 

- Absolutnie nie będziemy tego robić. Nie będziemy ingerować w rynki finansowe. Zaopatrujemy rynki fizyczne - tłumaczył Scott Bessent.

 

Dodał także, że Stany Zjednoczone planują znieść sankcje nałożone na irańską ropę znajdującą się na tankowcach, którą szacuje się na 140 mln baryłek.

Irańska ropa bez sankcji? Zapowiedź Scotta Bessenta

Jego zdaniem pomoże to w zwiększeniu światowych dostaw oraz obniży ceny surowca. Zapasy, które udałoby się w ten sposób uzyskać mają - według amerykańskich szacunków - wystarczyć na około dwa tygodnie.

 

Jednym z działań podjętych przez Stany Zjednoczone będzie także uwolnienie zapasów ze strategicznych rezerw ropy naftowej.

 

Zdaniem Bessenta strategia Waszyngtonu ma na celu zrównoważenie presji na Iran ze stabilnością rynku energii.

 

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił w odwecie także zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, co spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl / Fox News / PAP
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 