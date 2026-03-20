Amerykański sekretarz skarbu przyznał, że mimo wysoko utrzymującej się ceny ropy Stany Zjednoczone nie mają zamiaru przeprowadzić interwencji na rynku finansowym.

- Absolutnie nie będziemy tego robić. Nie będziemy ingerować w rynki finansowe. Zaopatrujemy rynki fizyczne - tłumaczył Scott Bessent.

Dodał także, że Stany Zjednoczone planują znieść sankcje nałożone na irańską ropę znajdującą się na tankowcach, którą szacuje się na 140 mln baryłek.

Irańska ropa bez sankcji? Zapowiedź Scotta Bessenta

Jego zdaniem pomoże to w zwiększeniu światowych dostaw oraz obniży ceny surowca. Zapasy, które udałoby się w ten sposób uzyskać mają - według amerykańskich szacunków - wystarczyć na około dwa tygodnie.

Jednym z działań podjętych przez Stany Zjednoczone będzie także uwolnienie zapasów ze strategicznych rezerw ropy naftowej.

Zdaniem Bessenta strategia Waszyngtonu ma na celu zrównoważenie presji na Iran ze stabilnością rynku energii.

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił w odwecie także zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, co spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni