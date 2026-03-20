Rusza produkcja "potwora z Tarnowa". Świat zachwycony rozwiązaniem z Polski

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Zakłady Mechaniczne Tarnów są jedną z najważniejszych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i otrzymają finanse z programu SAFE. W piątek polityk rozmawiał m.in. z zarządem firmy.

- Nie odpuszczę i nie pozwolę na to, żeby jakiekolwiek euro, złotówka czy dolar zostało zmarnowane, żeby nie zostało wykorzystane na poczet rozwoju bezpieczeństwa Polski, budowy Tarczy Wschód, ochrony państwa polskiego, budowy tarczy antydronowej - mówił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że tarnowskie zakłady realizują kilka dużych projektów modernizacji polskiej armii, m.in. w ramach programu Narew i Pilica.

- Ale co najważniejsze - w najbliższych tygodniach ruszy tutaj produkcja baterii w programie SAN, czyli obrona przeciwdronowa. Obrona, która jest dzisiaj najważniejsza, która w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy do końca 2027 roku musi być dostarczona do polskiej armii, do polskich sił zbrojnych - mówił wicepremier i poinformował, że plan zakłada produkcję 18 baterii.

- "Potwór z Tarnowa" jest kluczowym elementem programu antydronowego - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem w przyszłości będzie to produkt chroniący nie tylko polską infrastrukturę krytyczną, np. lotniska, ale i przeznaczony na eksport.

Świat zachwycony polskim produktem. "Genialny w swojej prostocie"

Szef MON poinformował, że systemem przeciwlotniczym Pilica zainteresowane są państwa Zatoki Perskiej, zaatakowane przez Iran. Jego zdaniem z ofertą tarnowskich zakładów mogą chcieć zapoznać się m.in. Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Przypominając, że tarnowskie przedsiębiorstwo zostało dokapitalizowane kwotą 310 mln zł i wybuduje halę produkcyjną, zapewnił pracowników nie tylko zakładu w Tarnowie, ale i wszystkich zakładów zbrojeniowych w Polsce, że "budowa koła napędowego polskiej gospodarki przez zbrojeniówkę zostanie zrealizowana".

Około miliarda złotych na zakład w Tarnowie

Zapytany o to, ile finansowo zakład w Tarnowie zyska dzięki programowi SAFE, odpowiedział, że szacunkowo od ok. miliarda do półtora miliarda zł może popłynąć do Tarnowa "w ramach zamówień na rzecz polskiego wojska wykorzystując pieniądze europejskie".

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. prowadzą działalność przemysłową od 1917 r., co czyni je jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Tarnowie. Od lat 50. spółka produkuje uzbrojenie i sprzęt wojskowy, które trafiają nie tylko do polskich sił zbrojnych i innych służb mundurowych, ale i do odbiorców zagranicznych.

Oprócz Bliskiego Wschodu "potworem z Tarnowa" zainteresowały się media ukraińskie, branżowy portal rumuński Defense Romania oraz wydawana w Rosji "Rossijskaja Gazieta". Nicholas Drummond, były oficer piechoty armii brytyjskiej, ocenił natomiast, że system z Polski jest "genialny w swojej prostocie".

