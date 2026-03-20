Dolnośląska policja poinformowała w piątek o pokrzyżowaniu planów grupie pseudokibiców, który szykowali się do "ustawki".

Nietypowe zgromadzenie dużej grupy mężczyzn w miniony weekend zauważył przypadkowo jeden z policjantów, który w czasie wolnym jeździł wyczynowo na rowerze.

Ponad 80 osób umówiło się w lesie. "Posiadali kominiarki"

"Z racji doświadczenia zawodowego po chwili zorientował się, że ma do czynienia z liczną grupą pseudokibiców. Szybka i skuteczna reakcja funkcjonariusza pozwoliła na przeprowadzenie działań zmierzających do ustalenia okoliczności zgrupowania" - przekazał asp. Paweł Noga z sekcja prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

ZOBACZ: "Ustawka" na Pomorzu. Zatrzymano kilkudziesięciu pseudokibiców, akcja policji

Na miejsce natychmiast skierowano duże siły policji. Na widok nadjeżdżających samochodów część pseudokibiców zdążyła się rozproszyć.

"Jednak po wjechaniu mundurowych za nasyp w tereny leśne, ich oczom ukazała się grupa młodych mężczyzn ubranych na sportowo, którzy posiadali wyposażenie wykorzystywane w sztukach walki. Były to między innymi: owijki na ręce, rękawice czy ochraniacze na szczęki. Dodatkowo posiadali kominiarki oraz odzież z logiem utożsamiającym ich przynależność do jednego z wrocławskich klubów piłkarskich" - poinformował asp. Noga.

Policja zapobiegła "ustawce". Grupa tłumaczyła, że jest na... grzybach

"Pseudokibice byli w trakcie prowadzenia rozgrzewki sportowej. Na miejscu ujawniono 18 pojazdów, którymi przyjechało łącznie 83 osoby w różnym wieku. Mężczyźni nie kryli zaskoczenia oraz logicznie nie potrafili wytłumaczyć swojej obecności w skrytym obszarze leśnym tuż przy drodze. Jedni tłumaczyli, że przyjechali na ryby, kolejni, że na morsowanie, jeszcze inni, że na grzyby - dodał.

ZOBACZ: Ostrołęka. Ustawka nastolatków. Brutalna bójka w lesie

Policja ustaliła, że obecność mężczyzn wiązała się z planem napaści na kibiców drużyn z Wałbrzycha i Świdnicy. Mieli oni przejeżdżać tą trasą na mecz w innym województwie.

"Mundurowi kolejny raz zapobiegli konfrontacji pseudokibiców, gdzie liczba uczestników bójki oceniona została łącznie na około 200 osób. W następstwie wydarzeń oba zwaśnione środowiska kibicowskie zostały objęte zabezpieczeniem prewencyjnym" - podał asp. Noga.

