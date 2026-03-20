Ranking najszczęśliwszych państw świata przygotowywany jest m.in. przez Uniwersytet Oksfordzki i Instytut Gallupa. Opublikowano go 19 marca 2026 roku, czyli dzień przed Międzynarodowym Dniem Szczęścia (20 marca).

Tworząc zestawienie, eksperci opierali się na danych:

gospodarczych

zdrowotnych

poziomie odczuwanej wolności

Najistotniejsze były jednak wypełnione ankiety.

Najszczęśliwsze kraje świata. Polska wyżej od Kanady i Francji

Wynik Polski to 24. miejsce. Niektórych zaskoczyć może bezpośrednie sąsiedztwo. Pozycję wyżej umieszczono Stany Zjednoczone, a oczko niżej... Kanadę. Mniej szczęśliwi od Polaków są też: Brytyjczycy, Francuzi czy Włosi.

Czy zatem obywatele stereotypowo dostatnich państw są coraz mniej zadowoleni z życia? Autorzy raportu wskazują, że w rozwiniętych krajach tej strefy odczuwa się mniej szczęścia niż w latach 2005-2010.

"Piętnaście z nich odnotowało znaczące spadki, w porównaniu do zaledwie czterech, w których nastąpił znaczący wzrost" - zauważono w raporcie.

W komentarzu Uniwersytetu Oksfordzkiego zwrócono z kolei uwagę, że 16. miejsce zajęło Kosowo, 18. - Słowenia, a 20. - Czechy. To wskazuje na "zrównywanie się poziomów szczęścia między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią" Polska również stanowi tego Polska również stanowi tego przykład. Wspomniana 24. pozycja to w porównaniu z 57. sprzed 10 lat czy 60. z 2015 r. ogromny skok.

Skandynawska i... kostarykańska radość z życia

Najszczęśliwszym państwem na świecie jest Finlandia (po raz dziewiąty z rzędu). Podium uzupełniają Islandia i Dania. Silna obecność państw nordyckich w czołówce to już tradycja w corocznej publikacji. Szwecja jest 5., a Norwegia 7. W czołowej dziesiątce dominują kraje europejskie, takie jak Holandia i Szwajcaria.

Media odnotowują niespodziankę, jaką jest pierwsze w historii umieszczenie w pierwszej piątce przedstawiciela Ameryki Łacińskiej. Chodzi o Kostarykę (4. miejsce), która - jak zauważa BBC - nie jest aż tak bogata, ale ceni się ją za bliskość natury, "energię ludzi"

Z kolei na dole tabeli są państwa ogarnięte wojnami i niepokojami społecznymi, m.in. Afganistan, Liban czy Demokratyczna Republika Konga.

red. / polsatnews.pl