Ranking najszczęśliwszych krajów świata 2026. Polska wyprzedziła Francję i Wielką Brytanię
Polacy są podobnie szczęśliwi, co Kanadyjczycy i Amerykanie. W tegorocznym "The World Happiness Report" po raz kolejny sklasyfikowano państwa świata według poziomu odczuwanego przez obywateli szczęścia. Polska dostała awans o 33 pozycje w ciągu dekady. Zaskoczeń na liście nie brakuje.
Ranking najszczęśliwszych państw świata przygotowywany jest m.in. przez Uniwersytet Oksfordzki i Instytut Gallupa. Opublikowano go 19 marca 2026 roku, czyli dzień przed Międzynarodowym Dniem Szczęścia (20 marca).
Tworząc zestawienie, eksperci opierali się na danych:
- gospodarczych
- zdrowotnych
- poziomie odczuwanej wolności
Najistotniejsze były jednak wypełnione ankiety.
Najszczęśliwsze kraje świata. Polska wyżej od Kanady i Francji
Wynik Polski to 24. miejsce. Niektórych zaskoczyć może bezpośrednie sąsiedztwo. Pozycję wyżej umieszczono Stany Zjednoczone, a oczko niżej... Kanadę. Mniej szczęśliwi od Polaków są też: Brytyjczycy, Francuzi czy Włosi.
Czy zatem obywatele stereotypowo dostatnich państw są coraz mniej zadowoleni z życia? Autorzy raportu wskazują, że w rozwiniętych krajach tej strefy odczuwa się mniej szczęścia niż w latach 2005-2010.
"Piętnaście z nich odnotowało znaczące spadki, w porównaniu do zaledwie czterech, w których nastąpił znaczący wzrost" - zauważono w raporcie.
W komentarzu Uniwersytetu Oksfordzkiego zwrócono z kolei uwagę, że 16. miejsce zajęło Kosowo, 18. - Słowenia, a 20. - Czechy. To wskazuje na "zrównywanie się poziomów szczęścia między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią" Polska również stanowi tego Polska również stanowi tego przykład. Wspomniana 24. pozycja to w porównaniu z 57. sprzed 10 lat czy 60. z 2015 r. ogromny skok.
Skandynawska i... kostarykańska radość z życia
Najszczęśliwszym państwem na świecie jest Finlandia (po raz dziewiąty z rzędu). Podium uzupełniają Islandia i Dania. Silna obecność państw nordyckich w czołówce to już tradycja w corocznej publikacji. Szwecja jest 5., a Norwegia 7. W czołowej dziesiątce dominują kraje europejskie, takie jak Holandia i Szwajcaria.
Media odnotowują niespodziankę, jaką jest pierwsze w historii umieszczenie w pierwszej piątce przedstawiciela Ameryki Łacińskiej. Chodzi o Kostarykę (4. miejsce), która - jak zauważa BBC - nie jest aż tak bogata, ale ceni się ją za bliskość natury, "energię ludzi"
Z kolei na dole tabeli są państwa ogarnięte wojnami i niepokojami społecznymi, m.in. Afganistan, Liban czy Demokratyczna Republika Konga.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej