Władysław Kosiniak-Kamysz w piątkowym wystąpieniu transmitowanym w mediach społecznościowych zapowiedział, że PSL złoży w Sejmie własną ustawę ws. SAFE 0 proc. Według szefa MON projekt ma być pozbawiony wad, których ludowcy dopatrzyli się ustawie Karola Nawrockiego.

- Chcemy jak największej puli środków na polskie bezpieczeństwo. Klub PSL przygotował projekt ustawy. Poprawiliśmy propozycję prezydenta ze wszystkich wad - przewidujemy środki na służby wykluczone przez projekt prezydencki i infrastrukturę - powiedział Władysław Kosniak-Kamysz, zaznaczając, że projekt PSL zakłada wykorzystanie pieniędzy z Narodowego Banku Polskiego.

Plan PSL zakłada, że jeśli Narodowy Bank Polski w najbliższym czasie wykaże zyski, to miałyby one trafić do budżetu państwa i zostać wydane na bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że deklaracje prezesa NBP Adama Glapińskiego ws. zysku okażą się wiarygodne.

Lider ludowców wrócił też uwagę, że projekt PSL będzie wskazywał jako beneficjentów dodatkowych środków nie tylko wojsko, ale też policję, Straż Graniczną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju.

Projekt ustawy opracowany przez SAFE w przeciwieństwie do pomysłu Karola Nawrockiego ma zapewnić środki dla służb i armii obok, a nie zamiast unijnych pożyczek. Zastosowanie mechanizmu, w którym środki byłyby kierowane na bezpieczeństwo wyłącznie przy wykazaniu zysków przez NBP ma natomiast być odpowiedzią na wątpliwości Włodzimierza Czarzastego.

Marszałek Sejmu poinformował w piątek, że nie nada druku prezydenckiemu projektowi ustawy ws. tzw. polskiego SAFE 0 proc., bo ma wątpliwości do jego zgodności z ustawą zasadniczą.

- Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

