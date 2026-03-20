W piątek z północy na wschód przesunie się chłodny front atmosferyczny, co oznacza większe zachmurzenie i przelotne, słabe opady deszczu - początkowo na północy, a z czasem również w centrum i na południu kraju. Pogoda nie będzie nam sprzyjać, również przez część weekendu. Nie zabraknie nawet opadów śniegu, a nocami w całej Polsce trzeba się będzie liczyć z przymrozkami.

Nad Polską zawisły ciemne chmury. Zrobiło się mokro

Pogoda będzie niżowa w większości kraju. We wszystkich regionach możliwe będą słabe opady, które z czasem stopniowo zanikną - najpierw na północy.

W nocy z piątku na sobotę na północnym-zachodzie, całym południu i w centrum, a w sobotę rano na południowym zachodzie wciąż możliwe będą przelotne opady deszczu, zaś "w rejonie Zakopanego również deszczu ze śniegiem i śniegu" - informuje Marek Gołkowski, synoptyk Albedo, dostarczający prognozy dla polsatnews.pl.

Piątek będzie nieco chłodniejszy niż na początku tygodnia - maksymalnie w piątek możemy miejscami liczyć na nie więcej niż 12 st. C.

wxch Piątek będzie pochmurny i deszczowy, początkowo na północy, a z czasem również w centrum i na północy

"Do soboty niż i chmury frontowe odsuną się na wschód i znowu dostaniemy się pod wpływ klina wyżu, tylko tym razem znad północno-zachodniej Rosji. Stąd więcej rozpogodzeń, ale dość chłodno" - podkreśla synoptyk.

Potwierdzeniem powyższych prognoz są wartości udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z nich, że jeszcze w weekend pogoda zacznie się poprawiać, ale nocami wciąż będzie mroźnie - w praktycznie wszystkich regionach kraju.

Pogoda na weekend z wyraźną zmianą. W nocy można zmarznąć

W pierwszej połowie weekendu pogoda poprawi się w północnej części Polski. Tam będzie dość pogodnie i bez opadów, choć miejscami mogą się utrzymywać poranne mgły. Na południu wciąż jednak będzie dość nieprzyjemnie, ze sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu.

Temperatury w sobotę wyniosą przeważnie od 9 do 11 st. C, a nad morzem oraz na południu nie więcej niż 7-9 st. C. Podobne wartości zanotujemy w niedzielę: w większości kraju od 7 do 11 st. C, choć na terenach podgórskich Karpat około 5 st. C. Na południu wciąż będzie pochmurnie i lokalnie popada słaby deszcz, a na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wyżej sam śnieg. W centrum i na północy przeważnie bez większego zachmurzenia i sucho.

Bardziej niż występująca miejscami deszczowa aura uwagę mogą zwrócić prognozy dotyczące możliwych przymrozków. Według IMGW w najbliższym czasie mogą one bowiem opanować praktycznie całą Polskę.

Prognoza zagrożeń pogodowych wskazuje, że w nocy z soboty na niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu przymrozków mogą być wydane dla całego kraju.

Kolejna noc może być podobna, a wolne od ostrzeżeń mogą być praktycznie tylko Ziemia Łódzka, Świętokrzyska i część Śląska. Następna noc również będzie mroźna. Ostrzeżeń z tego powodu uniknąć mogą jedynie Pomorze Zachodnie oraz większość Podkarpacia i Małopolski.

IMGW Synoptyk IMGW ostrzega przed przymrozkami w całym kraju nie tylko w weekend, lecz również na początku przyszłego tygodnia

Warto więc uważać wieczorem i w nocy, kiedy temperatura może w wielu miejscach spaść poniżej zera, a przy samym gruncie będzie jeszcze zimniej.

Kilka dni spokoju, potem większa zmiana. Nadejdzie załamanie

Po weekendzie nastąpi kilkudniowy okres zdecydowanie łagodniejszej, choć miejscami wciąż dość pochmurnej aury. Na początku przyszłego tygodnia miejscami na południu temperatura wzrośnie do około 15 st. C i podobne wartości mogą się pojawiać do środy.

W połowie przyszłego tygodnia pogoda znowu się pogorszy, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, gdzie mocniej się zachmurzy i popada przelotny deszcz. Kolejne dni będą pod tym względem jeszcze gorsze, z coraz bardziej intensywnymi opadami deszczu, zwłaszcza na południu.

Pod koniec przyszłego tygodnia opady się nasilą. W wielu miejscach mocniej popada nie tylko deszcz, ale na południowych krańcach trzeba będzie się liczyć z intensywniejszymi opadami deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

WXCHARTS Koniec przyszłego tygodnia zapowiada się na bardzo nieprzyjemny. W wielu miejscach mocniej popada deszcz, lokalnie wymieszany ze śniegiem

Koniec marca zapowiada się na zdecydowanie nieprzyjemny i mokry, jednak na dokładniejsze prognozy na ten okres trzeba będzie jeszcze poczekać.

