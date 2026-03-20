Poseł przyniósł prezent do studia. Agnieszka Gozdyra nie kryła zaskoczenia
W studiu Polsat News zapanowała wyjątkowa, przedświąteczna atmosfera. Agnieszka Gozdyra nie kryła zaskoczenia i radości z prezentu, który otrzymała od jednego ze swoich gości. - Czuję się rozpieszczona, bo codziennie jakieś prezenty dostaję. Przedwczoraj był ręcznie robiony kot, a dzisiaj dostałam przed chwilą od pana posła Czartoryskiego piękną palmę - mówiła.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Czartoryski przywiózł ze sobą do programu "Debata Gozdyry" symbol nadchodzącej Wielkanocy prosto z serca regionu słynącego z najpiękniejszych tradycji ludowych w Polsce - Kurpii.
Zwiastun Wielkanocy w studiu Polsat News
Poseł Czartoryski z entuzjazmem opowiadał o tradycjach swojego regionu, wskazując na miejscowości takie jak Łyse, Kadzidło czy Myszyniec, gdzie Niedziela Palmowa ma najbardziej widowiskową oprawę. - Niedziela palmowa jest najpiękniejsza na Kurpiach - podkreślił.
- Barwna, wieloletnia tradycja właśnie takich palm z bibuły na Kurpiach jest wyjątkowa w skali kraju - mówił polityk. - Olbrzymie palmy. Raz do roku warto przyjechać na Kurpie. Ta nie jest tak duża, ale musiała przyjechać w samochodzie.
ZOBACZ: Wielki Tydzień i Wielkanoc w Watykanie. Papież wprowadza zmiany
Palma kurpiowska została wykonana przez panią Czesię Kowalczyk. Agnieszka Gozdyra, wyraźnie poruszona kunsztem wykonania, skierowała ciepłe słowa bezpośrednio do twórczyni:
- Pani Czesiu, przepiękna! Bardzo panią serdecznie pozdrawiamy i ja bardzo dziękuję. Ta palma przypomina nam to o tym, że święta za chwilę, a jutro zaczyna się wiosna, więc same dobre skojarzenia mamy w sercu - mówiła.
Symbolika palmy wielkanocnej
Palma wielkanocna to jeden z najważniejszych i najbardziej wielowarstwowych symboli w polskiej kulturze ludowej oraz religijnej. Tradycja ta upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy to tłumy witały go gałązkami daktylowca jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. Ponieważ w naszym klimacie o prawdziwe palmy było trudno, polska wieś wypracowała własne, unikalne formy, nasycone bogatą symboliką.
W polskim wydaniu palmę często wzbogacają baziowe gałązki wierzby. Jako jedna z pierwszych roślin rozkwita wiosną, dlatego w naszej kulturze stała się symbolem zmartwychwstania, nieśmiertelności duszy oraz sił witalnych. Jej srebrzyste "bazie" od wieków uznawane były za znak nadziei na nowe życie.
ZOBACZ: Widać wyraźne zmiany w okolicach Wielkanocy. Pogoda może nas zaskoczyć
Oprócz wierzby, w palmie nie może zabraknąć roślin wiecznie zielonych, takich jak bukszpan, barwinek czy borówka. Ich niezmienny kolor symbolizuje trwałość życia oraz zwycięstwo nad zimowym (i duchowym) odrętwieniem. Z kolei kolorowe kwiaty z bibuły oraz wstążki mają podkreślać radosny charakter nadchodzących świąt.
W tradycji ludowej poświęcona palma pełniła funkcję ochronną dla całego gospodarstwa. Wierzono powszechnie, że trzymana w domu chroni domowników przed uderzeniami piorunów, pożarami oraz złymi urokami.
